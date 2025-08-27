Slušaj vest

Tejlor Svift i Trevis Kelsi navodno su se verili još pre nekoliko nedelja, piše Page Six.

Izvor blizak paru ekskluzivno je otkrio u utorak kako je zvezda Kansas City Chiefsa zapravo zaprosila pop zvezdu "pre nekoliko nedelja", iako tačan datum prosidbe još nije poznat. Nije jasno da li se to dogodilo pre ili nakon snimanja njene epizode podkasta "New Heights", objavljene 13. avgusta.

Zvanična objava na Instagramu

Iako se sve dogodilo ranije, Svift i Kelsi su srećnu vest objavili tek ovog utorka. Uradili su to zajedničkom objavom na Instagramu uz duhovit opis: "Vaša nastavnica engleskog i vaš nastavnik fizičkog će se venčati."

Objava je uključivala i seriju fotografija na kojima se vidi kako Kelsi kleči ispred Tejlor u predivnom vrtu. Sve je propratila njena pesma "So High School", za koju je pevačica ranije potvrdila da je napisana upravo za njenog sadašnjeg verenika.

Porodica je presrećna

Page Six takođe saznaje kako je porodica Kelsi za veridbu znala mnogo pre nego što je slavni par vest podelio s obožavateljima. Izvor navodi da su svi članovi porodice "srećni" i "oduševljeni" što će Svift i zvanično postati deo njihove porodice.

Početak ljubavne priče

Podsetimo, Trevis i Tejlor u vezi su od leta 2023. godine. Njihova ljubavna priča započela je nakon što je prvak Super Bowla u svom podkastu "New Heights" javno izrazio želju da upozna pevačicu na njenoj turneji Eras Tour i da joj svoj broj telefona.

Tejlor Svift se verila Foto: David Eulitt / Getty images / Profimedia

Pevačica je nedavno, gostujući u istom podkastu, otkrila kako je taj njegov javni gest doživela kao nešto iz romantičnih filmova 80-ih. "Imao je ispad. Imao je muški ispad", našalila se. "Bio je to tako divlji romantični gest. Pomislila sam - ako ovaj tip nije lud, hm, što je veliko 'ako', ovo je nekako ono o čemu sam pisala pesme i želela da mi se dogodi otkad sam bila tinejdžerka."

