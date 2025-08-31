Slušaj vest

Glumački par Blejk Lajvli i Rajan Rejnolds odavno su poznati kao jedan od najslađih parova u Holivudu, ali njihov ugled je poljuljao skandal koji se dogodio nakon snimanja filma „Završava se sa nama“ i javni sukob sa glumcem Džastinom Baldonijem, koji je bio reditelj tog filma i takođe je glumio u njemu sa Blejk.

Blejk Lajvli, Rajan Rejnolds Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Ugled glumice Lajvli je prvo narušen kada su je kritičari na dužnosti kritikovali zbog načina na koji je promovisala film o porodičnom nasilju, a zatim je u decembru 2024. podnela tužbu protiv Džastina Baldonija, tvrdeći da je stvorio neprijateljsko radno okruženje, seksualno je uznemiravao i kršio njen profesionalni integritet.

On je uzvratio kontratužbom za klevetu i objavio njene poruke javnosti, ostavljajući mnogima utisak da je glumica manipulisala istinom u svoju korist. Takođe je otkriveno da je pisala vruće poruke Baldoniju, zvala ga da dođe da je gleda dok doji i sve krila od svog muža. Sud je odbacio njegove tvrdnje, ali je slučaj glumice još uvek u toku i suđenje je zakazano za mart 2026. godine.

Naime, Baldoni je napravio veb stranicu na kojoj je objavio sve dokaze koje poseduje, a koji prikazuju Blejk u malo drugačijem svetlu. To je dovelo do ponovnog pojavljivanja snimaka koji pokazuju da je glumica u prošlosti bila veoma problematična u intervjuima, ali i neprijatna prema svojim kolegama.

Kako su se Blejk i Rajan upoznali?

Kada su se prvi put sreli, on je bio oženjen, a ona u dugoj vezi. Oduvek su tvrdili da su se zaljubili tek kada su oboje bili slobodni, ali mnogi sumnjaju u to i tvrde da je njihova veza počela preljubom, odnosno da je Rejnolds varao svoju suprugu Skarlet Johanson, a Blejk svog dečka Pena Bedžlija, sa kojim je glumila u seriji „Tračara“.

Bilo je to na setu filma „Zeleni fenjer“. Nakon završetka snimanja, Blejk i Pen su zvanično raskinuli u oktobru 2010. godine, a dva meseca kasnije, Rajan Rejnolds i Skarlet Johanson su objavili da se razvode.

Rajan Rejnolds navodno je varao Skarlet Johanson sa Blejk Lajvli Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Upravo u to vreme počele su glasine da se Rajan Rejnolds i Blejk javno pojavljuju kao par. Dejli mejl je u decembru 2010. objavio da je konobarica u Njujorku uslužila Rajana Rejnoldsa i Blejk Lajvli i da su izgledali kao par na sastanku.

„Bili su sami i većina se smejala sve vreme. Izgledalo je kao da su na sastanku. Da nisam znala ko su, pomislila bih da su par“, rekla je konobarica. Film je ugledao svetlost dana, a njih dvoje su krenuli na promotivnu turneju i često su bili intimni pred fotografima.

Pen Bedžli i Blejk Lajvli su glumili zajedno u serija Tračara Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Glumci su ispričali brojne anegdote sa snimanja, pa je Blejk otkrila da je pravila torte za celu ekipu kako bi „sabotirala Rajana Rejnoldsa“.

„Mnogo je trenirao, a ja sam devojka. Moram bolje da izgledam!“, rekla je. To je bio samo jedan od mnogih intervjua koji su protumačeni kao flert.

Prestali su da kriju da su par i ubrzo su svuda viđani zajedno. Ali glumac i dalje tvrdi da su se zaljubili dugo nakon snimanja filma i njegovog razvoda.

„Dugo smo prijatelji, mislim da je to najbolji način da se započne veza, kao prijatelji. Oko godinu dana nakon „Zelenog fenjera“ oboje smo bili slobodni pa smo otišli ​​na dupli sastanak, ona sa momkom, a ja sa devojkom i bilo im je jako neprijatno jer su između nas sevale varnice“, rekao je kasnije Rajan.

Skarlet Johanson nije želela da komentariše tračeve, a u jednom intervjuu je rekla da su ona i Rajan imali mnogo obaveza, pa su često provodili vreme daleko jedno od drugog. Nema dokaza da ju je prevario, ali uprkos tome, mnogima je žao.

„Jadna Skarlet, ko zna šta je videla“, „Ovo uopšte nije slatko niti romantično, čovek je bio oženjen“, „Nema sumnje da je Skarlet bila slomljenog srca“, „Skarlet Johanson je definitivno povređena, ali ima sreće što se rešila ovog čoveka“, neki su od komentara.

Blejk Lajvli i Rajan Rejnolds venčali su se 2012. godine i dobili su četvoro dece: ćerke Džejms, Inez i Beti i sina, koji je na svet stigao 2023. godine, ali par krije njegovo ime. Glumica je nedavno proslavila 38. rođendan i ne mari za kritike javnosti.

