Nedavno su britanski mediji euforično objavili da bi novi Džejms Bondnajverovatnije mogao biti Aron-Tejlor Džonson. Atraktivni glumac savršeno se uklapa u vizuelni identitet agenta 007, ali konkurencija je vrlo oštra i sva je prilika da je po ukusu publike ipak neko drugi - Henri Kavil.

Ovaj 42-godišnji glumac, koji duže vreme nosi titulu najzgodnijeg glumca na svetu, već duže vreme u kuloarskim pričama navodi se kao potencijalni naslednik Danijela Krejga. Lep, zgodan, neophodan - baš kakav jeste i najpoznatiji tajni agent na svetu. Ipak, po fizičkoj konstituciji, privlačnom licu i formi nije usamljen na glumačkoj sceni, pa se još od 2021. godine, kada je Krejg odložio pištolj i martini u filmu "No Time To Die", niz poznatih imena našao je u opticaju za kultnu ulogu Džejmsa Bonda.

Prema najnovijim kvotama koje je objavila kladionica Ladbrokes, Kavil je trenutno drugi favorit, ali navode da je on apsolutni miljenik igrača, kada je reč o broju uplata. Glavni favorit i dalje je Aron Tejlor-Džonson, dok se Teo Džejms nalazi na trećem mestu.

Audicija za pamćenje

Zanimljivo je da je nedavno isplivao snimak audicije Henrija Kavila za ulogu agenta 007, snimljena pre gotovo 20 godina. Tada 22-godišnji glumac, u kožnoj jakni i sa zalizanom kosom, izgovorio je čuvenu repliku "Bond, Džejms Bond" i naručio "vodku martini - protresen, ne promešan".

Iako je podsećao na Pirsa Brosnana, koji je igrao Bonda u delu "Zlatno oko", to ipak nije bilo dovoljno da osvoji ulogu. Reditelj Martin Kembel otkrio je da je Kavil bio vrlo blizu, ali je u tom trenutku bio previše mlad.

"Izgledao je sjajno na audiciji. Gluma mu je bila fantastična. Da nije bilo Danijela, Henri bi bio odličan Bond. Bio je u vrhunskoj formi, zgodan i harizmatičan, ali delovao je pomalo mlad za ulogu".

Aron Tejlor-Džonson preuzima štafetu?

U međuvremenu, Aron Tejlor-Džonson dodatno je podgrejao glasine da će upravo on biti novi Bond. Na premijeri filma "28 godina kasnije" u Londonu, na pitanje novinara o narednim projektima, kratko je odgovorio: "Ne mogu o tome da govorim", nakon čega je brzo napustio intervju.

Mnogi su ovu izjavu protumačili kao signal da pregovara o ulozi 007. Još ranije potpisao je ugovor sa luksuznim brendom satova Omega, koji već tri decenije oprema Bonda.

"Oduvek sam voleo satove, ali Omega ima posebno mesto. Nakon obilaska njihove fabrike, još više cenim umeće koje je potrebno za izradu ovakvog luksuznog proizvoda", izjavio je Tejlor-Džonson tom prilikom.

Iz kompanije su ga opisali kao "svestranog glumca koji se jednako dobro snalazi u akciji, trileru, romantičnim filmovima i drugim žanrovima".

A da li će biti dovoljno svestran i za ulogu Džejmsa Bonda ili će to mesto, ipak, zauzeti njegov stariji kolega - sa nestrpljenjem očekujemo svi!

