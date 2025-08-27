Slušaj vest

Ako ste slučajno propustili, Tejlor Svift i Trevis Kelsi više nisu "samo" momak i devojka, sada su i verenici.

Vest koja je oduševila brojne obožavatelje širom sveta objavili su na Instagramu. Tejlor Svift i Trevis Kelsi objavili su niz romantičnih fotografija iz vrta, na kojima su pozirali zagrljeni, a na jednoj od njih Kelsi kleči dok Svift ponosno pokazuje veliki verenički prsten.

"Vaša nastavnica engleskog i nastavnik fizičkog se venčavaju", napisali su u opisu.

Zašto baš taj opis?

Taj šaljivi opis zapravo dolazi iz komentara njenih obožavatelja. Još pre nego što je počela da se zabavlja s Kelsijem, mnogi su tvrdili da Tejlor Svift ima "energiju nastavnice engleskog jezika". Razlog su brojne književne reference u njenim pesmama – od Romea i Julije u "Love Story" do "The Scarlet Letter" Natenijela Hotorn u pesmi "New Romantics".

U galeriji pogledajte fotografije Tejlor Svift i Trevisa Kelsija:

Tejlor Svift je u vezi sa ragbistom Trevisom Kelsijem Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Patrick Smith / Getty images / Profimedia, Jeff Speer/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Uz to, fanovi često ističu i njen izgled i stil, koji podseća na "profesorski". S druge strane, Trevis Kelsi, kao profesionalni sportista i zvezda NFL-a, brzo je dobio nadimak "nastavnik fizičkog". Kada su postali par, šala se sama nametnula – a Tejlor ju je sada pretvorila u simpatičan opis svoje veridbe.

Oduševljenje fanova

Objava je odmah izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama. "Možemo li da pričamo o tome kako je nazvala sebe nastavnicom engleskog, a Trevisa nastavnikom fizičkog?", napisao je jedan korisnik X-a. "Tejlor je svesna da je tako zovemo, i to je preslatko", dodao je drugi. Treći je istakao: "OK, ali taj opis?! Neverovatno je da koristi naše interne šale."

Tejlor Svift
Tejlor Svift Foto: Lisa/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podsetimo, Svift i Kelsi su u vezi od septembra 2023. Tokom dve godine postali su jedan od najpraćenijih slavnih parova – ona je bila na njegovim utakmicama, uključujući i Superboul, a on se pojavljivao na bini tokom njene turneje Eras.

Tejlor Svift i Travis Kelsi
Untitled-2.jpg
Tejlor Svift
travis-kelsi-tejlor-svift-profimedia0841592138.jpg

Video: Koncert Tejlor Svift

Tejlor Svift Izvor: TIKTOK dailymail