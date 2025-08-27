Slušaj vest

Tejlor Svifti Trevis Kelsi su se verili i srećnu vest objavili na Instagramu. Slavna pevačica je odmah pokazala i veličanstveni verenički prsten koji je za nju dizajnirao upravo igrač "Kansas City Chiefsa", piše Page Six.

35-godišnji sportista udružio je snage s "Kindred Lubeck iz Artifex Fine Jewelry" kako bi stvorio jedinstveni prsten s dijamantom "old mine brilliant" brušenja.

Ovo brušenje, koje se često naziva i "antique cushion" brušenje, ima specifičan oblik sličan kvadratu sa zaobljenim uglovima, a u sredini je dublje usečeno kako bi se stvorio sjaj. "Old mine brilliant" dijamanti obično imaju manji broj faseta u odnosu na moderne dijamante, ali oni su i dalje cenjeni zbog svoje istorijske vrednosti i specifične lepote koju poseduju.

Velika vrednost

Stručnjaci za nakit procenjuju da bi ovaj impresivni komad nakita mogao da vredi i do milion dolara. Ejdžej Anand, izvršni direktor kompanije "Rare Carat", za Page Six Style procenjuje da dijamant ima oko devet karata. "Ovakva brušenja bila su stil popularan u 18. i 19. veku, cenjen zbog svojih krupnih faseta i romantičnog sjaja", pojašnjava Anand. Dodaje: "Dizajn prstena je ručno graviran s kandžastim držačima, ugrađujući nasleđeni šarm u moderno okruženje… i, iskreno, ništa manje od onoga što biste očekivali za Tejlor Svift."

U galeriji pogledajte fotografije Trevisa Kelsija i Tejlor Svift:

S procenom od milion dolara slaže se i Nileš Rakolija, osnivač "Abelinija", koji smatra da kamen ima između sedam i deset karata. Iako se vrtoglavi iznos čini kao veliki trošak, valja podsetiti da je Kelsi 2024. godine postao najplaćeniji "tight end" u NFL-u,potpisavši dvogodišnje produženje ugovora vredno 34,5 miliona dolara.

Bezvremenski stil koji će pokrenuti trend

Zlatarka Lora Tejlor ističe kako se prsten izdvaja od uobičajenih holivudskih stilova. "Ovaj stil savršeno odgovara Tejlor. Ističe se od tipičnog vereničkog prstenja slavnih koje smo videli poslednjih godina. Brušenje 'old mine cut', gravirana traka i topli ton zlata stvaraju nešto što deluje mnogo ličnije i bezvremenskije, svetlosnim godinama daleko od minimalističkih platinastih stilova koje nose mnogi u Holivudu", kaže ona.

Foto: David Eulitt / Getty images / Profimedia

En Grimet iz "Jared Jewelers", koja vrednost prstena procenjuje na oko pola miliona dolara, predviđa da bi pevačica mogla da pokrene novi talas popularnosti vereničkog prstenja inspirisanog vintidž stilom. "Prsten Tejlor Svift ima nasleđeni izgled koji je istovremeno romantičan i sanjiv. Tradicionalan je s modernim štihom", zaključuje.

Romantična prosidba u vrtu s ružama

Kelsi je verio Tejlor nakon dve godine veze, a vest su podelili na Instagramu 26. avgusta. Za poseban trenutak, koji se odvio u vrtu prepunom ruža, budući mladenci uskladili su i modne kombinacije, odabravši odeću brenda "Polo Ralph Lauren".

Tejlor Svift na dodeli Radio Music nagrada Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Svift je svoj izgled upotpunila braon sandalama "Louis Vuitton", satom "Cartier Santos Demoiselle" s dijamantima i narukvicom prijateljstva "TNT", koja je bila božićni poklon od Kelsija.

