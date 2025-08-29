Kao da joj je 20 godina

Kao da joj je 20 godina

Slušaj vest

Pevačica i seks simbol, Nikol Šerzinger, je objavila niz provokativnih fotki kojima ja raspalila maštu muškaraca. Američka zvezda nosila je zlatni lanac oko vrata sa imenom benda u kojem je nekad bila za novu foto sesiju.

Nosila je uske pantalone od lateksa i korset kojim je naglasila grudi. Nikol je imala rukavice i krupan nakit koji je naglasio njenu lepotu. Lanac je upotpunio njen provokativni stajling, koji je podsećao na njene smelije dane kada je žarila i palila sa grupom.

1/4 Vidi galeriju Nikol Šerzinger izgleda nikad bolje u lateksu u petoj deceniji Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Bujna crna kosa je slobodno padala u talasima, a šminka je naglasila njenu lepotu. Mnogi su komentarisali da izgleda nikad bolje, uprkos tome što gazi petu deceniju.

Ponovno okupljanje grupe

Priče o ponovnom okupljanju ove uspešne grupe deluju kao malo verovatne, jer je Nikol potvrdila da više ne razgovaraju.

Grupa je proboj na muzičkoj sceni ostvarila 2005. godine svojim debitantskim singlom „Don’t Cha“. Iste godine su objavile svoj višestruko platinasti debitantski album PCD, koji je zauzeo 7. mesto na britanskoj listi albuma i doneo im pet singlova u britanskom Top 10.

Međutim, grupu su pogodile glas ine o sukobima između članica. Turneja koja je pratila album bila je njihova poslednja, nakon čega je većina članica napustila grupu.

Pusiket dols grupa u kojoj je Nikol počela karijeru Foto: Profimedia

Najavili su turneju za ponovno okupljanje 2019. godine, koja je odložena zbog pandemije kovida, a konačno je otkazana 2022. godine, pri čemu su neke članice izjavile da su za tu vest saznale tek preko objave na društvenim mrežama od Nikol.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Najzgodnija žena na planeti