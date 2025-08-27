Slušaj vest

Tejlor Svift i Trevis Kelsi potvrdili su da su se verili. Vest su objavili na Instagramu podelivši fotografije iz raskošnog vrta u kom je zvezda američkog fudbala postavila ključno pitanje. Dok svi pričaju o jedinstvenom vereničkom prstenu, u centru pažnje našla se i haljina koju je pevačica nosila.

Prema pisanju Page Sixa, njen briljantni prsten starog reza delo je dizajnerke "Kindred Lubeck iz Artifex Fin Jewelry-a", dok je haljina brenda "Polo Ralph Lauren", koju je nosila na ovaj poseban dan, još uvek dostupna za kupovinu.

Haljina koja je osvojila internet

Reč je o prugastoj haljini od mešavine svile, koja je, očekivano, postala apsolutni hit. Iako se već munjevito rasprodaje na američkoj stranici brenda i pojedine veličine više nisu dostupne, još uvek može da se pronađe na evropskoj stranici "Ralph Laurena", ali i kod nekoliko trgovaca.

Polo Ralph Lauren haljina u kojoj se verila Tejlor Svift munjevito se rasprodaje Foto: Printscreen/ralphlauren.eu

Modno usklađen par

Vereni par pokazao je i modnu usklađenost, budući da je i Kelsi za ovu posebnu priliku odabrao polo majicu s potpisom "Ralpha Laurena". Svift je svoj izgled upotpunila omiljenim detaljima: "Panthère de Cartier" satom optočenim dijamantima vrednim 32.000 dolara, braon sandalama "Louis Vuitton" i TNT narukvicom prijateljstva brenda "Wove", koju joj je Kelsi poklonio za Božić.

Louis Vuitton sandale u kojima se verila Tejlor Svift Foto: Printscreen/ it.louisvuitton.com

Misterija ruža za usne

Iako nije potvrđeno koji je ruž nosila, obožavatelji su primetili da nijansa neverovatno podseća na "Nars Morroco" ruž, toplu nijansu za koju je njena šminkerka Lori Tark ranije potvrdila da ju je pevačica već nosila.

Nagađa se da je Svift nosila isti ruž i prilikom najave svog novog albuma "The Life of a Showgirl" u Kelsijevom podkastu "New Heights". Čini se da će pevačica prepoznatljivu narandžastu boju albuma uskoro zameniti venčanom belinom.

