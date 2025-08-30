Slušaj vest

Princeza Dajana imala je samo 36. godina, kada je u saobraćajnoj nesreći izgubila život 31. avgusta 1997. godine. Prva supruga kralja Čarlsa izgubila je život u vožnji smrti.

I posle 28 godina, njena smrt je obavijena velom tajni i ispletene su mnoge teorije zavere. Da li je njena smrt bila tragična nesreća ili je sve bilo iscenirano iz različitih razloga nikada nije potvrđeno.

Kobna vožnja

Prema zvaničnim informacijama, Dajanin auto u kome su bili ona, njen tadašnji partner Dodi Al-Fajed i vozač Henri Paul, zakucao se u jedan od stubova tunela u Parizu. Vozač i Dodi su poginuli na licu mesta. Sa njima je bio i telohranitelj Trevor Rese-Džons, koji je jedini preživeo nesreću, dok je Dajana preminula četiri sata kasnije u bolnici.

U galeriji pogledajte mesto saobraćajne nesreće u kom je stradala princeza Dajana:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana - mesto saobraćajne nesreće Foto: Profimedia

U minutima nakon nesreće, u polusvesnom stanju na zadnjem sedištu, smrskane glave i grudnog koša, Dajana je, kako je tada rekao Džons, tiho dozivala Dodija.

Paparaci je snimili sa smrskanom glavom

Paparaci su je snimili u tom momontu, budući da su je uhodili sve vreme. Upravo te fotografije stigle su svega sat i po kasnije do kraljevske porordice. Kad su ujutru Vilijamu i Hariju rekli da im je poginula majka, odveli su ih na misu dok je u Londonu vladao opšti haos.

Čarls je s Dajaninim sestrama privatnim avionom otišao po telo, a Elizabeta i Filip su odbili da se vrate u London. Tvrdili su da žele da zaštite dečake pre suočavanja s javnošću na sahrani.

Sahrana

Kralj Čarls, prinčevi Vilijam i Hari na sahrani princeze Dajane Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Nedelju dana kasnije, tačnije 6. septembra Dajana je sahranjena. Čak tri miliona ljudi bilo je na ulicama Londona, a prenos je pratilo gotovo tri milijarde ljudi. Kraljica je izašla u javnost, naklonila se nad njenim kovčegom i prvi put u istoriji, spustila zastavu iznad Bakingemske palate na pola koplja. Vilijam i Hari u crkvi su sedeli pored oca i bake.

Niko od njih nije održao govor, ali je zabeleženo da se kraljica nekoliko puta suptilno naklonila Dajaninom kovčegu. Dajana počiva na očevom imanju, na ostrvu usred jezera.

Teorije zavere

I do dan-danas aktivne su brojne teorije zavere, a najviše njih se odnosi njenu pogibiju. Skandalozan razvod i javna preljuba tadašnjeg princa Čarlsa, ali i novi život prineze Dajane bile su povod za šuškanja koja i danas ne prestaju.

Tajna služba je ubila

Jedan od svedoka u finalnoj fazi istrage 2008. godine bio je bivši vojnik Ričard Tomlinson. U svom iskazu naveo je da je Tajna obaveštajna služba skovala plan za ubistvo Dajane po uzoru na plan atentata na Slobodana Miloševića, koji je smišljen 1992. godine, ali nikada nije sproveden.

U galeriji pogledajte kako izgleda bista u čast princeze Dajane:

1/6 Vidi galeriju Princeza Dajana - bista u njenu čast Foto: Profimedia

Kako je tada naveo, princezin šofer Henri Pol bio u dogovoru sa tajnom službom i da je namerno izazvao nesreću. Sud je ispitao njegove navode i proglasio ih lažnim. Pre 4 godine, "Skaj njuz" je preneo da je policija došla u posed pisma, potpisanog samo sa "Vojnik N", u kome jedan bivši vojnik takođe govori da je ubistvo naručila britanska vojska, a zatim zataškala ceo slučaj.

Javnost su takođe uzburkale glasine o Dajaninom dnevniku, u kome je navodno napisala da je "jure i žele da je ubiju". Kraljevska porodica se nije oglasila tim povodom, a policija nikada nije ponovo pokrenula istragu.

Trudnoća

Jedna od najpopularnijih teorija zavere kaže da je Dajana nastradala jer je nosila dete tadašnjeg dečka Dodija Fajeda, sa kojim je započela vezu i planirala veridbu posle razvoda od princa Čarlsa.

Kraljevska porodica navodno nije mogla da podnese ovakvu sramotu, pa je princ Filip, suprug kraljice Elizabete, lično naredio da se princeza "ukloni". Kraljevska porodica se nije oglasila tim povodom.

Fantomski "fijat"

Analizom olupine "mercedesa" kojim se Dajana vozila, utvrđeno je da je automobil pre nesreće u pariskom tunelu imao kontakt sa belim "fijatom uno", ostavljajući tragove farbe. Mohamed Fajed, Dodijev otac, tvrdio je da je "fijat" namerno postavljen kako bi blokirao put "mercedesu". Međutim, taj beli auto nikada nije pronađen.

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane i Dodija Al Fajeda:

1/4 Vidi galeriju Dodi Al Fajed i princeza Dajana Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia

Isključene kamere

U svedočenju iz 2003. godine, Muhamed Fajed je istakao da je tunel Pont de l' Alma, u kom se dogodila nesreća, bio opremljen sa najmanje 10 sigurnosnih kamera. Međutim, kamere nisu radile u trenutku kada je "mercedes" udario u stub, zbog čega je Fajed tvrdio da su namerno bile isključene kako bi prikrile zločin.

Sigurnosni pojasevi

Ni Dajana ni Dodi u trenutku nesreće nisu bili vezani sigurnosnim pojasevima. Francuski istražitelji su 1998. objavili da su svi pojasevi bili u funkciji, ali da par nije želeo da se veže. Britanci su 2005. ponovo analizirali olupinu automobila, kada su utvrdili da jedino Dajanin pojas nije radio. Ova teorija je zataškana time što se tvrdilo da se pokvario usled siline udarca "mercedesa" u stub.

Da li je služba ili nesreća?

Ričard Tomlinson nije jedini koji je govorio da je šofer Anri Pol zapravo bio u dogovoru sa tajnom obaveštajnom službom. U ovu verziju priče veruju mnogi Britanci. U prilog tome govori i podatak da je vozač u trenutku nesreće kod sebe imao veliku količinu novca. Budući da to nije uobičajeno za vozača, pretpostavlja da je planirao da pobegne nakon što "ukloni" princezu.

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane sa Harijem i Vilijamom dok su bili mali:

1/9 Vidi galeriju Princeza Dajana s prinčevima Vilijamom i Harijem Foto: James Gray/Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia, James Gray / Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia, David Hartley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dajani namerno nisu pomogli

Teoretičari zavere veruju da su lekari namerno dozvolili Dajani da umre. Ne tretirajući je na pravi način, sprečili su je da se oporavi. Većina ovoga se vrti oko njenog tretmana na mestu nesreće. Da je umesto toga odvedena u najbližu bolnicu i tamo lečena, možda bi preživela. Lekaraski tim istakao je da su uradili sve što je bilo u njihovoj moći i da je njen život bio ozbiljno ugrožen.

Nevini dok se ne dokaže suprotno

Istraga Skotland Jarda utvrdila je da je nesreća uzrokovana neopreznom vožnjom, a putnici su poginuli zbog nenošenja pojaseva. Tako je Čarls i službeno oslobođen od svih sumnji, ali to nije sprečilo ljude da nastave sa verovanjem kako je kraljevska porodica kriva za Dajaninu smrt.

Šta je Dajana ostavila u testamentu?

Dajana je testament sastavila sa 30 godina.U trenutku smrti ostavština bivše princeze od Velsa bila je procenjena na više od 21 milion funti. Novac je stigao od njene nagodbe u razvodu s Čarlsom, ali i od deonica, nakita, gotovine, ličnih predmeta iz porodičnog doma u Kensingtonskoj palati.

Iako su porezi na nasledstvo odgrizli veliki komad tog bogatstva, smatra se da je nakon svih troškova ostalo više od 13 miliona funti za naslednike, prinčeve Harija i Vilijama.

