Druga sezona ovog Netfliksovog serijala, koji počinje da se prikazuje u utorak, ponovo je sniman u kući nedaleko od doma vojvotkinje od Saseksa u Montesitu, u američkoj državi Kaliforniji.

Njeni poznati prijatelji, poputKrisi Tajgen i Džona Ledženda, svrate da nešto prezalogaje. I dobijamo uvid u porodičan život Megan, iako se princ Hari, vojvoda od Saseksa, kao ni njihova deca Arči i Lilibet, ne pojavljuju u seriji.

U jednoj epizodi Megan otkriva da gotovo svakog dana priprema doručak za njenu porodicu.

"Nije to toliko komplikovano kao što ljudi misle", kaže ona.

"Deluje kao veliki poduhvat, ali zapravo se samo iseče hleb, umače u jaja i to je sve".

Kada je o tome upitao njen gost engleski modni dizajner i TV lice Ten Frans iz rijaliti programa ,,Queer Eye", Megan detaljnije objašnjava šta voli da sprema.

"Pržena jaja i palačinke, ali volim da pravim palačinke iznenađenja za decu, pa uvek stavim malo mlevenog lanenog semena ili dodam malo čija semenki.

„A Lili me pita: 'Mogu li da dobijem čia semenke? Hoću da palačinke imaju pegice'".

„Ritual doručka je sveto vreme za porodicu", dodaje ona. „Samo odvojite minut mira pre nego što počne dan".

Ako ovo ne liči na vaša jutra, nema razloga za brigu. Većina nas srećna je ako uspe da pojede činiju žitarica pre posla. Ali smisao Meganine serije i jeste ambicioznost. Optimistična je i nepokolebljivo vedra u svakoj epizodi.

Hari je prvi rekao „Volim te"

Kao u prvoj, i u drugoj sezoni Megan sa prijateljima i poznatim gostima govori o kuvanju, baštovanstvu i ugošćavanju. Detalji o njenom životu, ljubavi i interesovanju se uvek provlače.

Saznajemo da je Megan, kao ambiciozna mlada glumica, koja je kasnije glumila u seriji ,,Dva lica pravde", bila toliko nervozna na audicijama da bi dobijala crvene ospice po koži pa je morala da nosi rolke.

Ako bi audicija prošla dobro, počastila bi se pitom od jabuka iz Mekdonaldsa.

Da voli Harija znala je već na trećem izlasku, kada su kampovali u Bocvani. On je prvi rekao: „Volim te".

Jedu mnogo pečene piletine.

Spominje se i da je Hari manji avanturista u pogledu hrane.

Kada sprema hranu sa kuvarom Hoseom Andresom, Megan otkriva da njen muž ne voli jastoga.

„Nikako", kaže Andres. „A ti si se udala za njega?"

Ali serija je zanimljiva kako zbog onoga šta se u njoj prikazuje, tako i zbog onoga što se ne vidi na malim ekranima.

Kraljevska porodica se ne spominje, niti se govori o razdoru u njoj.

Ranije ove godine Hari je u emotivnom intervjuu za BBC rekao da bi „voleo da se pomiri" sa njegovom porodicom, ali ništa od toga nije prikazano u ovoj seriji. Zapravo, u seriji se Hari uopšte ne pojavljuje pred kamerama, kao ni njihova deca.

Par nastavlja da štiti privatnost Arčija i Lilibet, dok istovremeno predstavlja njihov način života. Nema nikakvih osvrta na njihov nekadašnji život kao aktivnih članova kraljevske porodice.

Međutim, saznajemo šta Megan najviše nedostaje iz Ujedinjenog Kraljevstva (UK). Odgovor je radio stanica ,,Magic Radio".

„Žao mi je što ti ovo kažem javno, ali to je baš stanica za bake", komentariše Ten Frans. „Ja ću biti takva baka", odgovara Megan.

Meganin nov način života

Mnogi smatraju da je serija ,,S ljubavlju, Megan" način da se vojvotkinja ponovo promoviše dok gradi carstvo novog načina života.

Iako je u prvoj nedelji prikazivanja prva sezona bila deseta najgledanija Netfliksova serija na svetu, na veb-stranici za ocenjivanje filmova i serija ,,Rotten Tomatoes" dobila je svega 32 odsto podrške (na osnovu više od 2.500 glasova).

Recenzije su bile podeljene

Britanski dnevnik Gardijan je seriju opisao kao „glupav i dosadan način da se ispuni život", dok joj je drugi britanski dnevnik Telegraf dodelio dve zvezdice uz komenar da je „sumanuta" i „uvežbavanje narcisoidnosti".

Međutim, Šon Koklan, BBC izveštač o kraljevskoj porodici, napisao je da je serija „beg od stvarnosti". „To je kao čaša nečeg penušavog u sivom danu", dodao je.

Posle seriji, predstavljen je Meganin novi brend ,,As Ever", koji između ostalog nudi jestive latice cveća i med od poljskog cveća.

Sledeći korak je bio njen podkast ,,Confessions of a Female Founder".

A u avgustu su princ Hari i Megan potpisali novi višegodišnji ugovor sa Netfliksom za snimanje filmova i TV emisija.

Dogovor je fleksibilniji od prethodnog, ali opovrgava tvrdnje da vojvoda i vojvotkinja od Saseksa neće više sarađivati sa Netfliksom.

Viktorija Marfi, stručnjakinja za kraljevsku porodicu, kaže da je lično za Megan njen TV projekat „veoma važan... u smislu kako želi da je ljudi doživljavaju i kako želi da bude prisutna u javnosti u budućnosti".

I kao i na sve drugo što radi Megan, reakcije na drugu sezonu serije verovatno će biti podeljene.

Ako ne volite Megan, verovatno vam se ni druga sezona neće dopasti.

Ali ako ste njen obožavalac, obožavaćete i njenu seriju.

