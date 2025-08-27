Slušaj vest

Megan Markl (44) u novom intervjuu otkrila je kako je tokom boravka u britanskoj kraljevskoj porodici morala da poštuje određena pravila koja joj nisu odgovarala i nisu joj delovala iskreno.

Brojna ograničenja

U razgovoru za emisiju "The Circuit with Emily Chang" sa Blumberga, emitovanu istog dana kada je na Netfliksu izašla druga sezona njene serije "S ljubavlju, Megan", bivša glumica se prisetila vremena pre nego što je sa princom Harijem 2020. napustila kraljevske dužnosti.

- Tada nisam mogla da budem toliko glasna. Morala sam stalno da nosim bež najlonke, što mi je bilo smešno jer ih nisam videla još od ’80-ih. To mi je delovalo neautentično, iako je to sitnica, rekla je vojvotkinja kroz smeh.

Dodala je kako sada može da bira odeću, govori šta misli i ponaša se prirodno, što opisuje kao „osećati se prijatno u sopstvenoj koži“.

Nije smela da se ističe

U Netfliksovom dokumentarcu Hari i Megan iz 2022. godine, Megan je već govorila o prilagođavanju odevnih kombinacija kako bi se uklopila u porodicu.

- Većinu vremena u Ujedinjenom Kraljevstvu retko sam nosila boje. Nikada nisam smela da nosim istu boju kao kraljica ili neki od viših članova porodice, pa sam birala neutralne tonove kako bih se uklopila i ne bih privlačila pažnju, objasnila je.

