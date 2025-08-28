Slušaj vest

Anđelinu Džoli smo ove zime često viđali na pariskim ulicama, ali razlog nije bio odmor niti šoping, već rad na njenom novom filmu "Couture", koji se već sada opisuje kao jedan od najiščekivanijih ove godine. Nakon što se vratila na velika platna u filmu Marija, Džoli sada sprema projekat koji mnogi smatraju njenim velikim novim zaokretom.

Film režira nagrađivana Alis Vinokur, a zanimljivo je da se snima na engleskom i francuskom jeziku.

Radnja je smeštena u parisku Nedelju mode, gde Džoli glumi Maksin, rediteljku u četrdesetim godinama koja se suočava sa dijagnozom karcinoma dojke, ali i iznenadnim susretom sa bivšim saradnikom, kojeg igra Luj Garel, francuski glumac kojeg smo upoznali i u filmu Male žene.

Uz Maksin, važne su i dve druge heroine: Ada, mlada manekenka iz Južnog Sudana koja želi da pobegne od nametnute sudbine, i Anžel, francuska šminkerka koja se bori za svoje mesto iza kulisa modne scene. Njihove priče se neprimetno prepliću, kroz šta se pokazuje kako solidarnost među ženama dolazi u najrazličitijim oblicima – bilo da dolazi sa piste, filmskog seta ili iz svakodnevice.

Kako bi dodatno začinili priču – partner filma je Šanel, pa je jasno da nas očekuju spektakularni vizuelni trenuci, modni detalji, ali i nezaboravne pariske scene.

