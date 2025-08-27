Slušaj vest

Pevač Enrike Iglesijas (50) i bivša teniska zvezda Ana Kurnjikova (44) ponovo imaju razlog za slavlje – par očekuje svoje četvrto dete do kraja ove godine! Vest je potvrdio izvor blizak porodici za magazin ¡HOLA!, dodajući da su budući roditelji “presrećni” i da trudnoća protiče bez problema.

Ana je već na polovini trudnoće, a nedavno je u Majamiju fotografisana u ležernoj sportskoj kombinaciji dok je vodila decu u školu – njen trudnički stomak bio je jasno uočljiv.

Par već ima troje dece – blizance Nikolasa i Lusi (7), kao i petogodišnju ćerku Mariju, koju od milja zovu Maša.

Glasine pretvorene u stvarnost

Spekulacije o novoj trudnoći pojavile su se još tokom leta, kada su paparaci uslikali Anu u neuobičajeno širokoj sportskoj garderobi dok je obavljala svakodnevne obaveze. Mnogi su tada posumnjali da krije trudnički stomak.

Sumnje je pojačalo i to što se Ana nije pojavila na Enrikeovom velikom koncertu u Španiji – prvom nastupu u toj zemlji posle šest godina. Budući da trudnicama nije preporučljivo da putuju na duge relacije, njeno odsustvo dodatno je podgrejalo priče.

Pevač Enrike Iglesijas (50) i bivša teniska zvezda Ana Kurnjikova već imaju 3 dece

Sada je stigla i zvanična potvrda: Ana i Enrike čekaju bebu broj četiri.

Iznenađenja kao porodična tradicija

Ovo će biti deveto unuče Enrikeove majke, Isabele Prejsler. Ona već uživa u ulozi bake deci svoje ćerke Čabeli, kao i unucima koje ima Ana Bojer sa suprugom Fernandom Verdaskom.

Enrike i Ana poznati su po tome da svoje trudnoće drže u strogoj tajnosti sve do samog kraja. Tako su 2017. iznenadili javnost kada su paparaci uslikali Anu kako izlazi iz bolnice sa blizancima, iako niko pre toga nije znao da je trudna – čak ni gosti na porodičnim venčanjima. Slična situacija ponovila se i 2020, kada je rođena mala Marija.

Privatan život daleko od reflektora

Porodica živi povučeno na ekskluzivnom ostrvu Indian Creek u Majamiju, gde im komšije čine milijarderi i poznate ličnosti poput Džefa Bezosa i Ivanke Tramp.

Iako je Enrike jedan od najuspešnijih latino muzičara na svetu, poslednjih godina se sve više povlači iz javnosti kako bi mogao da provodi vreme sa porodicom. Njegov koncert na Kanarskim ostrvima ovog leta bio je pravi spektakl, ali i prvi nastup u Španiji posle duže pauze.

Ana, koja je još 2003. zbog povrede leđa morala da završi karijeru, u potpunosti se posvetila majčinstvu. Danas je gotovo uvek možemo videti samo u porodičnim situacijama – bilo da šeta decu ili da se oporavlja od manjih povreda, kao što je nedavna kada je nosila ortopedsku čizmu.

