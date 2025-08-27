Slušaj vest

Trevis Kelsi je zaprosio Tejlor Svift, najveću pop zvezdu današnjice.

Američki profesionalni fudbaler smatra se jednim od najboljih tajt endova u istoriji NFL-a. Rođen 5. oktobra 1989. godine u Vestlejku u Ohaju, Kelsi je svoju karijeru započeo 2013. godine, kada su ga "Kansas City Chiefs" izabrali u trećem krugu NFL drafta. Iako je početak njegove profesionalne karijere bio obeležen povredama, brzo je postao ključni igrač tima i izgradio status jednog od najdominantnijih sportista na svojoj poziciji.

Impresivna karijera i sportski uspesi

Trevis Kelsi smatra se jednim od najboljih tajt endova svih vremena. Tokom svoje karijere devet puta je bio izabran za Pro Bowl i sedam puta za All-Pro tim, od čega četiri puta u prvoj i tri puta u drugoj postavi. Drži NFL rekord za najviše uzastopnih sezona s više od 1.000 primljenih jardi među tajt endovima, a takođe ima rekord za najviše primljenih jardi u jednoj sezoni, postigavši 1.416 jardi 2020. godine, iako je odigrao samo 15 utakmica.

Tokom sezone 2022. postao je peti tajt end u istoriji NFL-a koji je dosegao 10.000 primljenih jardi u karijeri, a to je učinio brže od bilo kog drugog tajt enda u istoriji. Takođe je bio svrstan u najbolje NFL igrače decenije 2010-ih. U sezoni 2023. Kelsi je postavio još jedan značajan rekord, nadmašivši Džerija Rajsa po broju primanja u doigravanju, dok je putovao prema svom četvrtom Super Bowl-u u poslednjih pet godina.

U galeriji pogledajte fotografije Tejlor Svift i Trevisa Kelsija:

Karijera van terena

Van terena, Kelsi je poznat po svom angažmanu u zabavnoj industriji. Domaćin je rijaliti šoua "Catching Kelce" i gostovao je u brojnim popularnim emisijama, uključujući "Saturday Night Live". Takođe, sa svojim bratom Džejsonom pokrenuo je popularni podkast "New Heights", koji je postao jedan od najpraćenijih u SAD.

Planovi

Trevis Kelsi trenutno se priprema za svoju 13. sezonu u NFL-u. Iako se 2024. godina nije pokazala kao najuspešnija u njegovoj karijeri, Kelsi je odlučio da nastavi da igra, motivisan željom da ostavi trajan trag u NFL-u. Njegov povratak na teren i angažman s Tejlor Svift potvrđuju njegovu strast prema fudbalu i posvećenost sportu, a brojni izvori očekuju da bi Kelsi mogao da odluči da se povuče nakon 2026. godine.

Hrvatski koreni

Tokom nedavne epizode podkasta "New Heights" s Tejlor Svift Trevis je svog brata Džejsona, (drugog voditelja podkasta) podsetio na njihovo hrvatsko poreklo. Tejlor je u tom trenutku govorila o letu na Floridi, a Trevis je Džesonu uz osmeh napomenuo: "Mi smo Hrvati, Džejsone, nama treba sunca..."

Naime, Trevis Kelsi i njegov brat Džejson početkom godine su u podkastu otkrili da imaju hrvatske korene. Ugostili su američku košarkašicu Kejtlin Klark, koja je pričala o svom putovanju u Hrvatsku, a na iznenađenje svih, braća su uzbuđeno rekla da su tek nedavno saznali "da imaju hrvatske krvi".

"Išla sam u Italiju i Hrvatsku, dve predivne države", počela je da priča Klark, a Džejson ju je upitao koja joj se zemlja više svidela. "Iskreno, Hrvatska", odgovorila je košarkašica. Džejson je tada rekao da često čuje "kako je Hrvatska sjajna država".

"Super je. Bila sam u Splitu i Dubrovniku. Govorim ljudima da, ako idu preko okeana, moraju da posete Hrvatsku. Čisto je, more je divno, imate šta da radite, hrana je sjajna...", prepričavala je Klark svoje iskustvo, nakon čega su se braća uzbuđeno nadovezala.

"Hrvati. Nedavno smo saznali da smo Hrvati... Nismo to znali. Zato smo bili tako i oduševljeni kad si spomenula Hrvatsku, imamo istu krv", rekli su, ali nisu odali kako su to saznali.

(Kurir.rs/ Index.hr)

