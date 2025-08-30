Bivša ljubavnica španskog bivšeg kralja Huana Кarlosa I, Korina Zu Sajn-Vitgenstajn, odlučila je pre dve godine da kaže šta ima. Nju su godinama povezivali sa monarhom, a čak i optužili da je nagovorila kralja na abdikaciju.

Zvanično, Кorina nikada nije bila princeza, ali ju je narod tako zvao. Ona se u 36. godini udala za nemačkog aristokratu Kazimira zu Sajn-Vitgenštajn i uzela je njegovo plemićko prezime. To je bio Korinin drugi brak. Njen prvi muž bio je američki biznismen Filip Adkins, sa kojim je dobila ćerku Anastasiju.

Kralj Huan Karlos Foto: John Walton / PA Images / Profimedia

Кorina nikada nije krila da ne može da odoli bogatim i moćnim muškarcima. Nije bilo iznenađenje kada se, čim je upoznala španskog kralja Huana Кarlosa I 2004. godine, zainteresovala za njega. Nisu je zabrinule ni priče o kraljevim ljubavnim apetitima. Pričalo se da imao oko pet hiljada ljubavnica, i da je španska tajna služba počela je da mu daje blokatore testosterona - kraljev libido je klasifikovan kao "državni problem". Korina je pristala da mu bude ljubavnica, pod uslovom da je jedina, pa se ubrzo razvela. Supruga španskog kralja, kraljica Sofija samo je okretala glavu na neverstva kako ugled monarhije ne bi bio ugrožen.

Ljubavnica kralja Huana Karlosa Foto: JP Yim / Getty images / Profimedia

Iako je za javnost bila uzdržana Sofija mu nikada nije oprostila aferu sa španskom misicom i glumicom Saritom Montijel, ali odnos sa Korinom. Huan Karlos i Korina viđali su se u periodu od 2004. do 2009. godine a njihova romansa otkrivena je senzacionalno.

U jeku tadašnje ekonomske krize, kada je polovina mladih u Španiji 2012.godine bila nezaposlena, Huan je otišao na luksuzni safari u Bocvani. Društvo mu je pravila Korina, a možda bi sve prošlo neopaženo da kralj nije slomio nogu prilikom povratka iz noćnog lova na slonove, pa je morao da se hitno vrati u Španiju na operaciju.

Ljubavnica kralja Huana Karlosa Foto: Chelsea Lauren / Getty images / Profimedia

Njegova dugogodišnja afera je otkrivena. Osvanuli su na svim naslovnicama. Nakon tog trenutka Korinin život se potpuno promenio. Bila je pod stalnim nadzorom policije, a često je dobijala i pretnje. Kralj je bio šokiran kada je saznao kakav pritisak trpi zbog njihove afere pa joj je poklonio 65 miliona evra.

"Mislim da je to bilo priznanje koliko sam mu značila. Bila je to zahvalnost zbog toga što sam se brinula za njega u njegovim apsolutno najgorim trenucima", rekla je insistirajući na činjenici da kralj nikada nije skrivao da joj je novac poklonio.

Kralj Filipe i kraljica Leticija Foto: MPG / imago stock&people / Profimedia

Posle gotovo četiri decenije provedene na španskom tronu, kralj Huan Karlos I prepustio je svoje mesto sinu Filipu, koji je posle očeve abdikacije 19. juna 2014. godine krunisan za novog španskog kralja.

