Pre nešto više od tri godine svet je zabrinula vest da će neuništivi detektiv Džon Meklejn morati da povuče ručnu, a Brus Vilisda ode u prevremenu penziju, ne svojom voljom. Slavnom glumcu dijagnostikovana je afazija, poremećaj koji utiče na govor, razumevanje, pamćenje i ostale kognitivne funkcije, ali u njegovom slučaju otišla dalje i dovela do neizlečive frontotemporalne demencije.

No, on se dostojanstveno pomirio sa sudbinom i pokušao da učini sve kako bi olakšao život i sebi i svojim najmilijima. Ima ih mnogo – bivša i sadašnja žena, ćerke, unuka i prijatelji ne odvajaju se od njega. Ipak, i Demi Mur i Ema Heming priznaju da im je veoma teško, jer su svesne da ne mogu da pomognu voljenoj osobi, čoveku koji je toliko puta spašavao svet, a sada niko ne može da spase njega.

Da li je još uvek u stanju da ih prepozna? Jedva... "Drži nas za ruke. Ljubimo ga. Grlimo ga. On uzvraća", otkrila je Ema u razgovoru sa Dajanom Sojer, i dodala: "Nije mi važno što se ne seća mog imena, datuma venčanja ili rođendana naših ćerki. Glavno je da razume da sam ovde, pored njega i da ga nikada neću napustiti."

Njegove reči su sve nerazgovetnije, više ne shvata sve što mu se govori i šta se dešava oko njega, otežano se kreće... Tu su i Demi, i Talula, Rumer i Skaut, ali i medicinske sestre i negovatelji koji pomažu porodici. Prisustvo stručnog tipa je neophodno i uskoro će verovatno potpuno preuzeti brigu o njemu.

Kada je dobio dijagnozu, Emi je saopšteno da "nema nade" i da nema leka. "Otići odavde bez ičega... To je bilo sve što sam shvatila. Nisam mogla ni da izgovorim dijagnozu, nisam razumela šta je to. Uhvatila me je panika. Sećam se samo da posle toga nisam bila u stanju da čujem bilo šta drugo."

Nedavno je bila primorana da donese tešku odluku. Preselila je supruga u drugu kuću, jednospratnicu, "zbog njegove bezbednosti i komfora". Medicinski radnici brinu o njemu 24 sata dnevno. Ipak, Ema i Brus i dalje zajedno doručkuju i večeraju.

S vremena na vreme do izražaja dođe njegova dobro poznata harizma. Sve ređe, ali pojavi se neki momenat, ne kako bi porodici ulio nadu, jer je ona izgubljena, već da ih podseti da se holivudska legenda neće lako predati.

"Ima tako srdačan, iskren osmeh. Ponekad možete da uhvatite iskru u njegovim očima, taj sjaj koji nas na trenutak transportuje u neko drugo vreme..." U prošlo vreme, kada su svi bili srećni.

