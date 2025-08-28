Slušaj vest

Američka glumica Aliks Lapri, publici poznata po ulozi Efi Morales u seriji Power, završila je iza rešetaka nakon incidenta koji se dogodio prošle nedelje u Atlanti.

Kako navodi zvanična evidencija zatvora u okrugu DeKalb, 28-godišnjakinja je 17. avgusta privedena zbog sumnje da je počinila krivično delo zlostavljanja, odnosno, okrutnosti prema detetu trećeg stepena, kao i zbog narušavanja javnog reda i mira.

Glumica uhapšena zbog zlostavljanja tuđeg deteta Foto: Printscreen/Instagram/thealixlapri

Glumica Aliks Lapri, čije je puno ime Aleksus Lapri Gajer, nije se dugo zadržala u pritvoru – na slobodu je puštena već narednog dana. Ipak, šta se tačno dogodilo i šta je prethodilo hapšenju, i dalje ostaje nepoznanica.

Prema zakonima američke savezne države Džordžije, krivično delo "okrutnost prema detetu trećeg stepena" tretira se kao prekršaj.

Radi se o situacijama kada odrasla osoba namerno dozvoli da dete mlađe od 18 godina bude svedok nasilnog krivičnog dela, na primer fizičkog napada ili porodičnog nasilja, piše latimes.com.

Za sada nije poznato da li će protiv glumice biti podignuta optužnica, a na pitanja medija nisu odgovorili ni njen menadžer ni kancelarija šerifa okruga DeKalb.

(Kurir.rs/Mondo)

Ne propustitePop kulturaNa filmu je ošamarila Batu Živojinoviću, a onda se zamonašila: Aleksandra je sada mati Lukija, a evo kako izgleda (FOTO)
Aleksandra Guberinić, talentovana glumica danas je monahinja u jednom manastiru u Crnoj Gori
Pop kulturaPoznata glumica (42) umrla posle teške borbe sa rakom: Oglasio se i premijer
Veronika Ečegi
Pop kulturaGlumica napravila skandal na parkingu: Urlala iz sve snage, psovala i pokizavala srednji prst! Snimci šokirali
Tarin Mening u sukobu na parkingu u Kaliforniji
Kultura"Nosila sam bebu u naručju": Mileni Dravić će ove slike zauvek biti pred očima: "Zaleđena sam ležala na površini Dunava..."
Milena Dravić na sahrani Dragana Nikolića

 VIDEO: Džesika Bil o svaršenim roditeljima: 

Džesika Bil o savršenim roditeljima Izvor: TikTok/jessbiel