Lazar Strugar, javnosti poznatiji kao Avaks iz filma "Kad porastem biću kengur" prošao je kroz težak period, kada je od maloletstva do svoje 37 godine bio navučen na razne vrste opijata.

Lazar Strugar sada otvoreno govori o tome kroz šta je sve prošao, a kako kaže to je dugačak crni tunel kojem se ne vidi kraj.

- Prvi put sam heroin probao sa 17 godina. Posle snimanja "Kengura" sam otišao u vojsku pa sam povučen zbog snimanja serije "Košarkaši". Tada sam počeo da koristim heroin. Tokom tog snimanja se dešava da sam ja otišao u potpuno drugom smeru. Više mi povratka nije bilo - rekao je Lazar.

Lazar Strugar Foto: Printscreen YouTube

Kako kaže, u mladosti je koristio razne droge koje je mešao sa tabletama i tako sebi davao "dozu anestezije".

- Konzumirao sam heroin od 24. do 37. godine. Ali, to je 12 godina baš svakodnevno. Od druge godine srednje škole permanentno sam bio pod dejstvom marihuane, sedativa, ako ničega drugog onda piva i rakije. Svašta sam probao. Iz pobuda dosade, besmisla i s mišlju da meni ne može ništa da bude. Krenuo sam iz želje da mi se promeni svest, iz želje što ti nije dobro. Neka praznina postoji, ali ti ne možeš da provališ dubinu te praznine i tog mraka - govorio je čuveni Avaks iskreno u podkastu "Gorky", prenosi Blic.

Kaže da je to standardna priča da se osetiš mladim i jakim i da misliš da se tebi to ne može desiti.

- Rugaš se drugima: "Vidi budala, navukao se". Sve je izgledalo nevino, a onda sam posle shvatio da je najgora droga ona za koju si rekao "ma nije to ništa". Vrlo kratko te to drži, ta ispunjenost i sreća. Tada sam imao pogrešnu svest da je mangup onaj koji svako veče spava sa drugom ženom, koji lomi flaše u kafani i slično. To sam doslovno živeo - kaže on.

Lazar Strugar Foto: Printscreen YouTube

"Ne znam u koliko sam smrti učestvovao"

Iako nije bio nikada diler, znao je način kako da drugima donese opijate. To ga je dovelo do toga da svedoči najgorem scenariju.

- Nikada nisam prodavao drogu, ali sam bio umešan u to da mogu ljudima da je nabavim. Ja ne znam u koliko sam smrti učestvovao. Nisam im tada direktno donosio ja, ali mnogo mene ima u toj smrti.

Prvi put sam uzeo heroin sa 17 godina i to mi je delovalo kao anestezija. Nisam bio oduševljen kad sam uzeo. To je neki paralelni univerzum, tu si ali nisi tu. Danas tvrdim da je to đavolja rabota. On te odalji najdalje od onoga što si ti suštinski. Možeš da imaš 50 kilograma, da si krezub, a u glavi da si Bred Pit - otkrio je on u gore pomenutom podkastu.

"Hteo sam da ubijem, majku sam pokrao"

Sada otvoreno priča o tome da je ozbiljno bio navučen na heroin 10 godina.

Lazar Strugar Foto: Printscreen/Youtube

- Za kokain se često nije imalo para, pa sam morao da nastavljam sa heroinom kako bih mogao da lažem sebe da sam ozbiljan frajer i mnogo moćan.

Najgore mi je danas kad se setim da sam imao 30 i koju godinu kada sam išao kod majke u posetu i kada sam joj ukrao novac iz novčanika. To je najgore što sam uradio, i dalje imam tu sliku - rekao je on i dodao da je razne stvari radio i mnoge povredio fizički i psihički da bi došao do droge.

- Jednom sam sedeo u sobi sa pištoljem u ruci i čekao da dođe jedan čovek koji mi je pretio jer sam dugovao novac za drogu, da ga ubijem. To je najdublji bunar do kojeg sam došao. Pozvao me i počeo da preti i ja se nisam uplašio nego sam mu rekao da ga čekam kod kuće. Uzeo sam pištolj i stvarno razmišljao o tome da ga ubijem, ja ću odležati 10 godina u zatvoru i za to vreme ću se odviknuti od droge. Za njega me nije bilo stalo, znao sam ko je i kakav je, pa kao sam mislio da nije šteta da umre - nikad iskrenije priča Lazar.

Danas pruža pomoć drugim zavisnicima

Nakon što se izlečio, Lazar je počeo da pomaže drugim zavisnicima koji su dolazili u rehabilitacioni centar.

- Program traje 18 meseci. To što se meni desilo je bilo bukvalno preko jedne noći. Medicina bi to verovatno opisala kao psihozu, jer samo način razmišljanja se potpuno promenio. Ljudi koji vode centar ‘Duga’ videli su u meni nekog ko može da bude odgovoran i da pomogne. Ja sam imao ogromnu želju da pomognem i nalazio sam načine da razgovaram sa različitim ljudima. Želeo sam da vidim na koji način mogu da pomognem. Bilo mi je drago kada vidim da sam nekome pomogao. Radio sam volonterski, to mi je išlo i obezbedili su mi uslove da pomognem nekom ko je u sličnom problemu u kojem sam ja. Trebalo je uvesti ljude u proces da nešto mora da se uradi po koracima. Pravila su morala da se poštuju i pravila će te dovesti u stanje da postaneš funkcionalan član društva. Mi smo bili na imanju u Temerinu i ti si morao da budeš zadužen za neki deo posla.

Naučiš da ceniš neke stvari. Imaš deset sati dnevno obaveze. Kada se ide napolje na radove, kada vodiš radnika na rad, ti si odgovoran za njegov život i moraš da ga čuvaš. Telo se budi posle nekog vremena, posle pet, šest meseci, ti si konstantno sa muškarcima u centru i kada ti se neka devojka nasmeje, ti stekneš osećaj da si zaljubljen i da si izlečen. Nisi se izlečio, nisi izlečio uzrok i mrtav si za godinu dana – možda. Možda ćeš živeti još 15 godina, ali uglavnom, to se dešavalo. Izašao je jer se zaljubio, nije rešio svoj problem, posle šest meseci je bio nazad na drogama, za godinu dana je preminuo. Zato ih čuvaš od njih samih. Ne sme da dođe u situaciju da bude u iskušenju. Način da uspeš je samo jedan, načina da propadneš je milion - ispričao je glumac ranije za Danas.

(Kurir.rs/ Blic)

