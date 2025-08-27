Slušaj vest

Gislejn Maksvel, saučesnica i bivša partnerka pokojnog finansijera Džefrija Epstajna, optuženog za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i pedofilije, otkrila je prilikom nedavnog ispitivanja da je Dajana, princeza od Velsa, u jednom trenutku bila na ivici da ode na "dogovoreni sastanak" sa tajkunom.

U transkriptu koji je objavilo Ministarstvo pravde SAD, Maksvel, koja trenutno služi 20-godišnju kaznu u zatvoru na Floridi po više tačaka optužnice za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i nuđenje maloletnica svom bivšem partneru, izjavila je da je Epstajn sreo Ledi Di na sastanku koji je organizovao jedan od bliskih prijatelja princeze od Velsa.

Iako je priznala da nije sigurna da li su se zaista upoznali, nagovestila je da je možda bilo pokušaja da se upoznaju.

Maksvel (63) je izjavila da se finansijer tada već družio u Londonu sa "zaista sofisticiranim ljudima". Prema rečima bivše poslovne žene, među njima su bili poslovna žena Roza Monkton, bliska prijateljica princeze, i njen suprug, poznati novinar Dominik Loson.

Maksvel je tvrdila i da je početkom 2000-ih Epstin prisustvovao velikom događaju u britanskoj prestonici koji je organizovala Monkton i da za to postoje fotografije kao dokazi.

- Ne znam da li je sedeo sa Dajanom ili se tamo sreo sa njom. Ne znam da li mu je nameštana kao partnerka - rekla je ona, ali je hronologija izveštaja izgleda netačna, jer je Lejdi Di umrla u Parizu 1997. godine.

Osim toga, tvrdnje da je lično povezala finansijera sa članovima britanske kraljevske porodice nazvala je "potpunom laži" i odbila je da da dodatne detalje o princezi od Velsa.

Klikom na link saznajte kako je Epstajn vrbovao Nađu u Jugoslaviji.

(Kurir.rs/ 24sedam)

