Poznata glumica Marija Vicković (44) podelila je sa svojim pratiocima na Instagramu kako izgleda njeno leto – kroz niz fotografija koje odišu mirom i uživanjem. Od opuštenog pogleda pod suncem, dok pozira u kupaćem kostimu, do trenutaka provedenih na brodiću, Marija je otkrila delić svoje letnje svakodnevice. Letnje dane provela je na Adi Bojani, ali nije propustila priliku da uživa i u drugim čarima obale Crne Gore.

Uz fotografije je jednostavno poručila: "Obrisi leta".

Fotografije Marije Vicković na Adi Bojani:

Marija Vicković na Adi Bojani Foto: printscreen/instagram/marijavicko

Marija je jedna je od omiljenijih glumica na domaćoj sceni, a mnogi su je posebno zavoleli u ulozi Natalije u seriji "Radio Mileva".

Kada je njen privatan život u pitanju, glumica ne voli mnogo da se eksponira, ali je svojevremeno na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj je uživala sa svojom majkom Ljiljanom, a mnogi su tada primetili na koga je glumica nasledila lepotu.

- Jer jedna je majka - napisala je Marija tada uz emotikon srca.

Marija Vicković sa majkom Foto: Printskrin/Instagram

Naime, Marijina majka radila je kao profesor u podgoričkoj gimnaziji "Slobodan Škerović", a kako je glumica i sama istakla, njena mama bila joj je najveća inspiracija kada je kreirala lik profesorke Natalije u popularnoj seriji "Radio Mileva".

‒ Mnogi koji poznaju moju mamu zvali su dok je išla serija da mi kažu da jako ličim na nju. Drago mi je ako je tako ‒ istakla je jednom prilikom Marija za "Hello" i dodala da joj majka, iako je pohađala školu u kojoj je ona radila, nikada njoj nije bila profesorka:

‒ Nije, bile smo u različitim smenama. Iako je u penziji već deset godina, nije se mnogo promenila. Kada sam od prijateljice dobila na poklon gramofon, zamolila sam je da mi pozajmi neke ploče. Dok je birala šta će mi pokloniti propitivala me je: „Evo, daću ti Mocarta. Ti, Marija, znaš šta je "Rekvijem"? - kazala je svojevremeno za "Hello".

