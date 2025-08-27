Slušaj vest

Glumac Miloš Biković podelio je fotografije sa odmora i pokazao kako sa suprugom Ivanom Malić uživa na Kipru.

Objavom je poručio da želi da produži letnje uživanje i iskoristi poslednje nedelje toplog vremena. Na jednoj od fotografija pozira sa Ivanom, koja je nosila braon odevnu kombinaciju i sunčane naočare, dok se u kadru suptilno nazirao njen otkriveni stomak.

U nastavku je nizom fotografija pokazao i trenutke mira dok je posmatrao more i uživao u pogledu.

- Nove uspomene - novi prijatelji. Držim leto za rukav, ne dam mu da ode. Pokušao sam da ga potkupim Kiprom da ostane makar malo duže - napisao je glumac.

Fotografije Miloša Bikovića na Kipru:

Miloš Biković na Kipru Foto: Printscreen/Instagram/bikovic

Poznato je da je tokom boravka na Kipru, Miloš sa tribina bodrio Crvenu zvezdu u revanš meču protiv Pafosa, u plej-ofu za Ligu šampiona.

Miloš ne voli da puno priča o privatnom životu, a jednom prilikom je gostujući na Blic televiziji govorio o detinjstvu. On je tada istakao da mu je otac falio tokom odrastanja i da misli da je razvod roditelja ostavio posledice na njega.

Miloš Biković na utakmici Foto: Printscreen/Instagram/bikovic

- Najviše vremena sam proveo sa mamom iako sam se dosta rano osamostalio, to mi je neka karakterna osobina bila i kada sam bio dete, tako kažu, ja se toga ne sećam. Već sa tri godine sam imao svoju neku energiju, svoj neki put i svoju neku logiku. Otac je često bio na putu i radio je u inostranstvu, tako da tata je bio ta figura koja je stalno nedostajala. Naravno, mnogo veća je radost bila kada je tata tu - rekao je on u emisiji "Balkanskom ulicom" i dodao:

- Mislim da ostavlja, to psiholozi mogu da kažu bolje i kompleksnije. Ali koliko sam čitao otac i majka su neophodni za razvoj zdrave psihe. Naravno, ne znači uvek ako su otac i majka zajedno da to garantuje zdravu psihu, moraju i oni da budu koliko toliko zdravi, a možda je nekad i razvod zdraviji za dete od eventualnog nasilja. Ali, svakako ostavlja. Atak na porodicu je atak na psihu u stvari ono što se u društvu dešava taj atak na uništavanje porodice je zapravo uništavanje budućih pojedinaca i psihičkog zdravlja celih naroda, celog čovečanstva.

