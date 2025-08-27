Slušaj vest

Obožavaoci Tejlor Svift i Trevisa Kelsija ne bi trebalo da očekuju "kraljevsku svadbu". Kako ekskluzivno saznaje Page Six, pevačica i NFL zvezda planiraju intimnu ceremoniju u prisustvu porodice i bliskih prijatelja kada konačno izgovore sudbonosno "da".

Biće to mnogo opuštenije nego što ljudi misle – otkrio je izvor dan nakon što je par objavio vest o veridbi koja je izazvala oduševljenje među fanovima.

Tejlor i Trevis objavili su da su se verili, nakon dve godine veze. Na zajedničkom Instagram postu, uz fotografije romantične prosidbe, našalili su se: "Vaš profesor engleskog i profesor fizičkog se venčavaju."

Tejlor Svift i Trevis Kels objavljuju veridbu na Instagramu
Tejlor Svift i Trevis Kels objavili veridbu na Instagramu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kelsi je zaprosio Tejlor 10. avgusta u dvorištu svog luksuznog imanja u Levudu, Kanzasu, koje podseća na baštu iz bajke. Tom prilikom poklonio joj je dijamantski prsten izduženog, jastučastog oblika, koji je sam dizajnirao u saradnji s juvelirkom Kindred Lubeck iz Artifex Fine. Vrednost prstena procenjuje se i do milion dolara.

Otac NFL zvezde, Ed Kelsi, otkrio je da je Trevis izveo Tejlor pod izgovorom da popiju čašu vina pre večere, a upravo u tom trenutku kleknuo je i postavio pitanje. – Bilo je zaista prelepo – rekao je Ed.

Takođe je otkrio da je njegov sin zatražio blagoslov od Tejlorinog oca, Skota Svifta, oko mesec dana pre prosidbe.

Ed, koji je i otac bivšeg NFL igrača Džejsona Kelsija, dodao je da je stekao utisak da je Tejlor postajala sve nestrpljivija u vezi s trenutkom kada će se prosidba dogoditi.

Tejlor Svift i Trevis Kelsi na US Openu 2024
Tejlor Svift i Trevis Kelsi na US Openu 2024 Foto: David Lobel / INSTAR Images / Profimedia

S druge strane, Travisova majka Dona možda je i nagovestila veridbu u intervjuu samo dva dana pre objave. U razgovoru je opisala sina kao "čoveka s misijom" koji "tačno zna šta želi", dodavši: "Mislim da mu je um sada potpuno smiren."

Romansa para, poznatog pod nadimkom "Trejlor“, započela je tokom leta 2023, a u javnosti su se prvi put pojavili kao par u septembru iste godine, na jednoj od Trevisovih utakmica.

Tejlor Svift i Travis Kelsi
Tejlor Svift i Trevis Kels objavljuju veridbu na Instagramu
kejt midlton princ vilijam s tejlor svift
Tejlor Svift i Trevis Kels objavljuju veridbu na Instagramu