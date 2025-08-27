Slušaj vest

Slavna glumica Sara Džesika Parker (60) ponosno je pokazala svoju prirodno sedu kosu tokom nedavnog izlaska u Hamptonsu, svega nekoliko dana nakon što je potvrđeno da se serija "I tek tako..." neće nastaviti posle treće sezone. Nakon te vesti, glumica se povukla iz javnosti i posvetila porodici, ali sada je ponovo primećena – u opuštenom, svakodnevnom izdanju.

Sara Džesika Parker pokazala sedu kosu Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Mnogi prolaznici je nisu odmah prepoznali jer je izgledala znatno drugačije nego što je publika navikla. U belosivoj haljini sa cvetnim uzorkom i kardiganom, prošetala je ulicom u patikama i sa sunčanim naočarima, dok je svoju prepoznatljivu dugu kosu vezala u zalizanu punđu.

Podsetimo, Sara Džesika Parker se nedavno oprostila od svoje kultne uloge Keri Bredšo, koju je prvi put igrala još 1998. godine u seriji "Seks i grad". Glumila je u svih šest sezona, do 2004. godine, a lik je ponovo oživela u dva filmska nastavka, kao i u serijalu "I tek tako..." koji je pokrenut pre četiri godine. Njen lik nije bio samo uloga – Keri je postala pravi kulturni fenomen.

Ne propustitePop kulturaOtkazano snimanje serije Sare Džesike Parker: Glumica svim hejterima oštro zapušila usta
Sara Džesika Parker kao Keri Bredšo u seriji I tek tako
Pop kulturaSvađa koja je promenila „Seks i grad“ zauvek: Kako je Kim Katral javno raskrstila sa Sarom Džesikom Parker
Kim Kartal i Sara Džesika Parker u seriji Seks i grad
Pop kulturaSara Džesika Parker se javno oprostila od Keri Bredšo: Posle 27 godina rekla "Zbogom" liku koji joj je izgradio karijeru
seks-i-grad-profimedia0661404902.jpg
Pop kulturaKeri Bredšo odlazi u istoriju: Serija "I tek tako" ne dobija svoj nastavak, oglasio se glavni producent
sara džesika parker i tek tako profimedia-0661405548.jpg

Bonus video: Poznata glumica o detaljima zlostavljanja

Poznata glumica progovorila o detaljima zlostavljanja: Uputila snažnu poruku za sve žene koje ga trpe! Izvor: Kurir televizija