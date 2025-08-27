Slušaj vest

Slavna glumica Sara Džesika Parker (60) ponosno je pokazala svoju prirodno sedu kosu tokom nedavnog izlaska u Hamptonsu, svega nekoliko dana nakon što je potvrđeno da se serija "I tek tako..." neće nastaviti posle treće sezone. Nakon te vesti, glumica se povukla iz javnosti i posvetila porodici, ali sada je ponovo primećena – u opuštenom, svakodnevnom izdanju.

Mnogi prolaznici je nisu odmah prepoznali jer je izgledala znatno drugačije nego što je publika navikla. U belosivoj haljini sa cvetnim uzorkom i kardiganom, prošetala je ulicom u patikama i sa sunčanim naočarima, dok je svoju prepoznatljivu dugu kosu vezala u zalizanu punđu.

Podsetimo, Sara Džesika Parker se nedavno oprostila od svoje kultne uloge Keri Bredšo, koju je prvi put igrala još 1998. godine u seriji "Seks i grad". Glumila je u svih šest sezona, do 2004. godine, a lik je ponovo oživela u dva filmska nastavka, kao i u serijalu "I tek tako..." koji je pokrenut pre četiri godine. Njen lik nije bio samo uloga – Keri je postala pravi kulturni fenomen.

