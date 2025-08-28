Princ Hari dolazi u London uoči godišnjice kraljice Elizabete: Ipak, to nije razlog njegovog povratka kući
Princ Hari ponovo dolazi u London sledećeg meseca kako bi prisustvovao dodeli prestižnih WellChild nagrada, a njegov dolazak poklapa se sa trećom godišnjicom smrti njegove bake, kraljice Elizabete II.
Vojvoda od Saseksa 8. septembra će još jednom odati počast hrabrosti i istrajnosti teško obolele dece i njihovih porodica. Biće to njegov retki dolazak u Veliku Britaniju, gde će već 15. put učestvovati na ovoj ceremoniji, nastavljajući ulogu pokrovitelja koju nosi već 17 godina, navodi DejliMejl.
Hari, koji danas ima 40 godina, družiće se sa dobitnicima nagrada i njihovim porodicama tokom prijema pre svečanosti, a zatim će uručiti priznanje jednom od najmlađih nagrađenih – detetu uzrasta od četiri do šest godina.
Hoće li doći do susreta sa kraljem Čarlsom i princom Vilijamom?
Njegov dolazak u London odmah je pokrenuo spekulacije da bi mogao da se sretne sa svojim ocem, kraljem Čarlsom III, ili sa bratom, princom Vilijamom, uprkos narušenim odnosima u porodici.
Međutim, Hari neće biti u društvu svoje supruge Megan Markl, kao ni njihove dece – princa Arčija i princeze Lilibet – koji ostaju u Montecitu, Kalifornija.
Podsećanja radi, u julu je došlo do sastanka članova komunikacionog tima Harija i Megan sa jednim od kraljevih najbližih saradnika u londonskom Royal Over-Seas League klubu.
Hari u London stiže nešto više od nedelju dana pre nego što će kralj ugostiti američkog predsednika Donalda Trampa i njegovu suprugu Melaniju tokom državne posete, zakazane za 17. septembar.
