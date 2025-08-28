Slušaj vest

Princ Hari ponovo dolazi u London sledećeg meseca kako bi prisustvovao dodeli prestižnih WellChild nagrada, a njegov dolazak poklapa se sa trećom godišnjicom smrti njegove bake, kraljice Elizabete II.

Vojvoda od Saseksa 8. septembra će još jednom odati počast hrabrosti i istrajnosti teško obolele dece i njihovih porodica. Biće to njegov retki dolazak u Veliku Britaniju, gde će već 15. put učestvovati na ovoj ceremoniji, nastavljajući ulogu pokrovitelja koju nosi već 17 godina, navodi DejliMejl.

Princ Hari, intervju za BBC Foto: BBC / Ferrari / Profimedia

Hari, koji danas ima 40 godina, družiće se sa dobitnicima nagrada i njihovim porodicama tokom prijema pre svečanosti, a zatim će uručiti priznanje jednom od najmlađih nagrađenih – detetu uzrasta od četiri do šest godina.

Hoće li doći do susreta sa kraljem Čarlsom i princom Vilijamom?

Njegov dolazak u London odmah je pokrenuo spekulacije da bi mogao da se sretne sa svojim ocem, kraljem Čarlsom III, ili sa bratom, princom Vilijamom, uprkos narušenim odnosima u porodici.

Međutim, Hari neće biti u društvu svoje supruge Megan Markl, kao ni njihove dece – princa Arčija i princeze Lilibet – koji ostaju u Montecitu, Kalifornija.

princ Vilijam,kralj Čarls Foto: PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Podsećanja radi, u julu je došlo do sastanka članova komunikacionog tima Harija i Megan sa jednim od kraljevih najbližih saradnika u londonskom Royal Over-Seas League klubu.

Hari u London stiže nešto više od nedelju dana pre nego što će kralj ugostiti američkog predsednika Donalda Trampa i njegovu suprugu Melaniju tokom državne posete, zakazane za 17. septembar.

