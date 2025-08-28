Slušaj vest

Američki reper Frenč Montana sprema se da uplovi u bračne vode. Njegov predstavnik je potvrdio za TMZ da je 40-godišnji muzičar zaprosio princezu Dubaija, šeiku Mahru Muhamed Rašid Al Maktum.

Prosidba u gradu ljubavi

Kako je otkrio njegov tim, Frenč je 31-godišnju princezu zaprosio još u junu, i to na veoma posebnom mestu – tokom Nedelje mode u Parizu.

U galeriji pogledajte fotografije Frenča Montane:

Frenč Montana

Prosidba je usledila nedugo nakon što je reper prvi put prošetao modnom pistom na reviji brenda "3.Paradis Ready to Wear" za proleće/leto 2026, čime je ovaj događaj za njega postao dvostruko značajan.

Od glasina do potvrde veze

Par je prvi put dovođen u vezu u oktobru prošle godine, kada je šeika Mahra na društvenim mrežama objavila nekoliko zajedničkih fotografija dok je reperu pokazivala znamenitosti Dubaija. Ipak, svoju vezu nisu zvanično potvrdili sve do ovog leta, kada su viđeni kako se u javnosti drže za ruke, čime su stavili tačku na nagađanja.

Ko je buduća supruga repera?

Šeika Mahra je ćerka vladara Dubaija, šeika Muhameda bin Rašida Al Maktuma. Iza sebe ima jedan brak sa šeikom Manom Al Maktumom. Kako se navodi, venčali su se u julu 2024. godine, a razvod su objavili istog meseca. Iz tog braka ima ćerku.

Princeza Šeika

Princeza je privukla veliku pažnju javnosti jer je bivšeg muža ostavila preko Instagrama.

- Dragi mužu, pošto si zaokupljen drugima, ovako objavljujem naš razvod. Razvodim se od tebe. Čuvaj se. Tvoja bivša žena, poručila mu je i tako postala viralna senzacija na društvenim mrežama.

Nakon toga, lansirala je parfem pod nazivom Divorce, odnosno Razvod.

