Hajdi Klum sa ćerkom Leni na Filmskom festivalu u Veneciji

Nemačko-američka manekenka Hajdi Klum (51) i njena 21-godišnja ćerka Leni pojavile su se zajedno na otvaranju filmskog festivala u Veneciji i izazvale lavinu reakcija na društvenim mrežama.

U galeriji pogledajte fotografije Hajdi i njene naslednice:

1/5 Vidi galeriju Hajdi Klum sa ćerkom Leni na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: Luca Carlino/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Nosile su kreacije modnog brenda Intimissimi, inače sponzora festivala, ali reakcije na njihove haljine bile su, u najmanju ruku, podeljene. Naime, brojni modni kritičari osudili su modni izbor i majke Hajdi i ćerke Leni. Hajdi je, naime, odabrala haljinu u ružičastoj nijansi s korsetom i providnim mrežastim detaljima.

– Na papiru je ovo imalo sve elemente za senzualan, upečatljiv trenutak, ali u praksi je delovalo nedovršeno. Konstrukcija haljine loše je podržavala figuru, izjavili su modni kritičari.

Hajdi Klum na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: Luca Carlino/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Leni je odabrala crnu verziju iste haljine, ali s izmenama na suknji i delimičnim izrezom na leđima, što je dalo odvažniji utisak, no ni takav nije u potpunosti zadovoljio oštro oko kritičara visoke mode. Modne kombinacije upotpunjene su nakitom Lorin Švarc.

Leni Klum na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Hajdi je nosila dijamantsku ogrlicu s kamenom u obliku suze u sredini, uz upečatljive viseće minđuše, dok je Leni odabrala smaragdnu ogrlicu s belim dijamantima, koju je kombinovala s jednostavnijim minđušama.

