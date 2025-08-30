Slušaj vest

Pevačica Šanaja Tvejn proslavila se hitovima "That don’t impress me much" i "Man! i feel like a woman!", proslavila je svoj jubilarni, 60. rođendan i po svemu sudeći, nema nameru da uspori u skorije vreme.

Iako nije aktuelna kao nekada, Tvejn i dalje nastupa, a mnogima je neverovatno i kako slavna pevačica izgleda.

Iako je zvanično zakoračila u sedmu deceniju, Šanaja kao da je zaleđena u vremenu, a mnogi to pripisuju i srećnom i ispunjenom životu sa suprugom Frederikom Tijebaudom, s kojim je ljubav pronašla na najneobičniji način.

Šanaja i Frederik venčali su se 2011. godine i od tada su u srećnom braku, ali su oboje mnogo propatili pre nego što su zaslužili zajedničku sreću.

Pevačica je, kako je i sama priznala u intervjima, imala veoma teško detinjtsvo obeleženo alkoholom i siromaštvom, a u jednom trenutku ju je zlostavljao i očuh.

Pevanje je bilo njen izlaz, a prva prekretnica u njenom životu bilo je upoznavanje sa prvim muže Mutom, odnosno, Robertom Džonom Langeom. Kada je slučajno upoznala južnoafričkog rok producenta, on joj je ponudio ugovor sa svojom producentskom kućom.

S obzirom da je reč o čoveku koji ima genijalno oko za talenat, jer je radio sa divama poput Selin Dion, sve do Lejdi Gage, Šanaji je sa njim upala kašika u med - ili je bar tako ona u početku mislila.

Mut ju je pretvorio u internacionalnu zvezdu, a ujedno su počeli i da se zabavljaju, te su sudbonosno "da" rekli nakon samo šest meseci veze.

Usledili su albumi "The Woman in Me" (1995) i "Come On Over" (1997) koji su promenili njenu karijeru, a taman kada je sve izgledalo idilično, u njen život ušetala je Mari-En Tibo, koja je najpre radila kao asistentkinja pevačice, da bi potom postale najbolje prijateljice.

Drugarica joj uzela dečka

Mari-En joj je bila poput sestre, a onda je uradila nečuveno - preotela joj je supruga. Da stvar bude gora, 'Kraljica kantrija' se istovremeno lečila od lajmske bolesti, koju je dobila od krpelja. Izgubila je glas i izuzetno se plašila da više nikada neće moći da peva, a baš tada, kada je bila najkrhkija, raspao se i njen brak.

Pevačica je razvod teško podnela, a sve vreme je brinula i o njihovom sinu, iako je bila u teškom stanju.

Iako je isprva mislila da se nikada neće oporaviti od bolnog udarca koji joj je zadao bivši muž, Šanaja se na kraju relativno brzo ponovo zaljubila i pronašla sreću koja traje do danas.

Na iznenađenje mnogih, počela je da provodi mnogo vremena sa bivšim mužem svoje bivše prijateljice, otimačice muža Mari-En, Frederikom Tiboom. Tešeći jedno drugo, zaljubili su se. Tako su shvatili da ih je ljubavni brodolom zbližio i dao im zajedničku veru u bolje sutra. Venčali su se u Portoriku 2011. godine i srećni su i dan danas.

Šanaja Tvejn danas je u srećnom braku sa drugim suprugom.

