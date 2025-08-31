Slušaj vest

Svima je poznatno da je princeza Dajana, koja je tragično stradala na današnji dan pre 28 godina, često dobijala "preke poglede" zbog svojih slobodnih stavova i opiranja kraljevskim pravilima. Dok je za kraljevsku porodicu, verovatno, spadala u neposlušnu snajku, mnogi širom sveta su je baš zbog toga obožavali.

Jednom rečju, Dajana se uvek isticala, a dalje u tekstu navodimo 6 situacija u kojima se pokazala kao opasan igrač.

Poseta bolnici

Lejdi Di je, 1987. godine, otišla u posetu i rukovala se sa pacijentima obolelim od AIDS virusa i time postala prvi i, za sada, jedini član kraljevske porodice koja je to uradila javno.

- HIV ne treba da vas spreči da im pružite ruku ili ih zagrlite, nećete biti u opasnosti, a sam Bog zna da im je to potrebno - rekla je tada za medije, a preneo Daily Mail.

Takođe je dodala da je bila veoma nervozna da to uradi u javnosti jer nije znala kako će reagovati i javnost i članovi kraljevske porodice. Ali - ipak je ostala dosledna sebi i uradila ono što smatra ispravnim.

Kampanja u Sarajevu

Tokom posete Sarajevu u Bosni i Hercegovini u svrhu kampanje protiv postavljanja minskih polja, koju je vodila zajedno sa prijateljima Kenom Ruterfordom i Džerijem Vajtom 1997. godine, princeza Dajana je poslednjeg dana posete ugledala nesrećnu majku koja na groblju oplakuje svog sina.

Emotivna i empatična kakva je bila, Lejdi Di nije mogla tek tako da prođe već joj je prišla i razgrlila je.

- Dajana nije govorila srpski, niti je ta majka govorila engleski, ali razumele su se i zbližile na prvi pogled. Bilo je emotivno i intimno. To je bio trenutak za pamćenje i, mislim, da ga nikada neću zaboraviti - rekao je njen prijatelj Džeri, a preneo The Sun.

Ono što ovu priču čini još emotivnijom i "buntovnijom" jeste činjenica da je prilaženje i grljenje stranaca strogo kršenje pravila kraljevske porodice, kao i to da se ova situacija odigrala svega nekoliko nedelja pre njene smrti.

Intervju sa Martinom Bašarom

Novembra meseca, 1995. godine, princeza je, u sred Kesingtonske palate, davala interjvu Martinu Bašaru, tadašnjem novinaru BBC televizije, tokom kog je izjavila da joj veoma teško da bude u braku sa sadašnjim kraljem Čarlsom III.

U tom razgovoru otkrila je sve što se otkriti ne sme. Javno je progovorila o svojoj postporođajnoj depresiji, bulimiji sa kojoj se borila kao i o Čarlsovoj aferi sa Kamilom Parker Bouls, sadašnjom kraljicom.

- Nas je troje u braku, tako da je malo gužva - rekla je tada Lejdi Di, a preneo "History".

Bila je "slaba" na ljude

Kao što je već navedeno, direktan kontakt sa publikom, fanovima i "običnim smrtnicima" za članove britanske kraljevske porodice strogo je zabranjen. Ali, sasvim drugačija i prirodna princeza Dajana redovno se oglušavala o to pravilo, što je učinila i zbog svoje dece na Dan majki, kada je u školi koju su pohađali prinčevi organizovan kros za mame.

Kako se može videti na Instagram stranici "Oprah Daily", Lejdi Di se u mini suknji, blejzeru i potpuno bosa punim gasom utrkuje sa ostalim mamama, vidno želeći da pobedi. Iako se trudila svim silama, princeza nije bila najbrža, ali je ponosno zauzela treće mesto.

Nadmudrivanje sa paparacima

Opšte je poznato da princeza Dajana nikada nije imala mira od paparaca. Slobodnog duha kakvog je bila, sigurno da joj to nije ni malo prijalo. Međutim, ne mogavši da uradi ništa više, Lejdi Di je odlučila da im bar malo oteža posao, a usput iskoristi priliku i da pred istim ponizi svog nesmotrenog supruga.

Tako su , kada je Vilijam imao svega šest meseci, ugovorili fotografisanje u Kesingtonskoj palati za predstavnike medijskih kuća, davne 1982. godine. Tokom sesije, Čarls se nagnuo ka Vilijamu i prošaputao: "Izgleda po malo glupav", na šta mu je princeza, oštro ali sa osmehom, odgovorila: "Kao i svi muškarci", prenosi News Week.

Svi novinari i fotografi momentalno su prasnuli u smeh, a video snimak intervjua i dan danas je veoma popularan na internetu.

Spuštala se na nivo dece

Pre nego što se udala za Čarlsa, princeza Dajana radila je kao asistent u Montesori školi u Londonu. Još tada je naučila da, ako čučnete i spustite se na visinu deteta, to dete će se osećati bezbednije, dobrodošlije i sigurnije.

Iako je bila svoja i nije se snebivala da učini ono što mnogi članovi monarhije ne bi, kraljica Elizabeta II iznimno je poštovala, a o tome govori i činjenica da je bila jedina osoba kojoj se kraljica ikada poklonila.

- Želela sam da lično da joj odam počast. Bila je izuzetno i nadareno ljudsko biće. I u dobrim i u lošim vremenima nikada nije izgubila volju da bude nasmejana niti da inspiriše druge svojom toplinom i ljubaznošću. Divim joj se i poštujem je zbog svega što je uradila za zajednicu, a pogotovo za posvećenost njenim dečacima - rekla je kraljica o Ledi Di, a preneo Town and Country.

Mimo toga što se poklonila, kraljica je insistirala da na kovčeg princeze Dajane bude položena zastava kraljevske porodice, što je bilo još jedno kršenje pravila uzevši u obzir da su ona i Čarls već bili razvedeni.

