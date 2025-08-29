Slušaj vest

Glumica i rediteljka Zoi Kravic (35) godinama je u centru pažnje javnosti, ne samo zbog svog umetničkog rada već i zbog burnog ljubavnog života. Iako trenutno nije u vezi, kroz prošlost je bila povezana sa nekoliko poznatih imena iz Holivuda, a jednom je bila udata i dva puta verena.

Pen Badgli i "ljubav koja im je pomerila svet"

Zoi je 2011. godine uplovila u vezu sa glumcem Penom Badglijem, poznatim po serijama "Gossip Girl" i "You". Par se upoznao u Njujorku, a njihova veza brzo je postala ozbiljna - čak su i živeli zajedno.

Badgli je tada opisao njihov odnos kao "pravu, istinsku i ljubav koja im je pomerila svet". Međutim, 2013. godine raskinuli su posle dve godine veze, navodno zbog različitih faza u karijeri. Rastanak je, kako su izvori tvrdili, bio prijateljski i bez drame, ali iznenadan i brz.

Džordž Luis Jr. - muzička povezanost

Kravic je 2015. godine uplovila u romansu sa muzičarem Džordžom Luisom Jr.-om. Njihova saradnja na sceni pretvorila se u ljubav, a prvi put su se zajedno pojavili u javnosti na događaju modne kuće "Calvin Klein". Iako su delovali skladno, nije poznato kada su tačno raskinuli. Džordž je u nekoliko navrata pokazao koliko je "opsednut" Zoi.

Karl Glusman - brak i razvod

Jedna od najpoznatijih veza Kravic bila je sa glumcem Karlom Glusmanom. Upoznali su se 2016. u baru, a već 2018. godine su se verili. Karl je zaprosio Zoi u njihovom dnevnom boravku, dok je nosila trenerku i pila vino - prizor koji je opisala kao savršen.

Bivši suprug Zoi Kravic - Karl Glusman Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Karl je progovorio o njihovom upoznavanju i otkrio kako ga je zavela za tren.

"Drago mi je da nije bilo uoči neke saradnje ili na setu snimanja, već tako neposredno - u baru. Tada sam je ugledao i zanemeo pred lepotom".

Svadba Zoi Kravic Foto: Profimedia

Venčali su se u junu 2019. u Parizu, u domu njenog oca Lenija Kravica. Na svadbi su prisustvovale brojne zvezde poput Denzela Vašingtona, Donalda Glovera i Alisije Kiz. Nažalost, brak nije potrajao - Zoi je podnela zahtev za razvod u decembru 2020. godine. Kasnije je priznala da je kroz taj odnos shvatila da još uvek traga za sobom i da nije sigurna da li želi brak i decu.

Čening Tejtum - ljubav, veridba i raskid koji svi pamte

U leto 2021. godine, ubrzo nakon razvoda, Zoi je počela da se zabavlja sa glumcem Čeningom Tejtumom. Njih dvoje su se upoznali tokom rada na njenom rediteljskom debiju "Blink Twice", a veza je brzo postala ozbiljna.

U intervjuima je Kravic Tejtuma opisala kao "divnog čoveka" i "prvog izbora za ulogu u filmu". Njih dvoje su zajedno izlazili na javne događaje, a u oktobru 2023. verili su se. Crvenim tepihom su prošetali avgusta 2024, ali samo nekoliko meseci kasnije - u oktobru - raskinuli su veridbu.

Zoi sa bivšim dečkom Čeningom Tejtumom Foto: Profimedia

Kako su izvori otkrili, raskid je bio miran i bez sukoba: "Jednostavno su se udaljili jedno od drugog.

"Sve gledam s osmehom"

U intervjuu za "ELLE" početkom 2025. godine, Zoi je istakla da nema gorčine i da na svoju prošlu vezu sa Tejtumom gleda s mnogo zahvalnosti.

"Volim ono što smo stvorili zajedno i mnogo mi je stalo do njega. Presrećna sam što smo prošli kroz to iskustvo," rekla je glumica i dodala da Tejtum ima sjajnu budućnost kao glumac, iako je godinama u Holivudu.

Da li je on sledeći?

Na snimku koji je kružio fan stranicama, bivši član grupe "One Direction" Heri Stajls i Zoi Kravic, delovali su poprilično blisko u šetnji po Rimu.

Zoi Kravic i Ostin Batler na snimanju filma Foto: T.JACKSON / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Zoi je nosila belu mini haljinu A-kroja, kosu spuštenu i ispravljenu, uz bejzbol kapu i naočare za sunce koje su dodale dozu tajanstvenosti. Hari je bio u ležernim farmerkama i plavoj jakni, takođe sa naočarima, a brkovi su mu delimično skrivali identitet.

