Slušaj vest

Holivudska glumica En Hatavej imala je nezgodan trenutak tokom snimanja nastavka kultnog filma „Đavo nosi Pradu“. Dok je silazila niz spoljne stepenice na setu u Njujorku, poznata glumica je izgubila ravnotežu ipala – i to u debelim crnim štiklama koje su se polomile pri padu.

Publika i ekipa su zadržavali dah dok je Hatavej pala unazad, ali je brzo ustala, podigla ruke i sa osmehom rekla: „Dobro sam!“ Gest je izazvao aplauz i olakšanje prisutnih, a glumica je nastavila snimanje kao da se ništa nije dogodilo.

Pogledajte u galeriji kako je to izgledalo:

1/4 Vidi galeriju En Hatavej na setu filma Đavo nosi Pradu 2 pala niz stepenice Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Iako je trenutak mogao biti bolan, En je sve podnela sa osmehom, dok je njen stil ostao besprekoran: crna plisirana suknja, uski karirani top i upadljive žute naočare sa crnim okvirima.

"Đavo se vratio"

Nastavak nas vraća u svet Endija Saksa – simpatične i nespretne pripravnice koja se u prvom delu mučila da pronađe svoje mesto u surovom svetu mode pod budnim okom zastrašujuće urednice Mirande Pristli, koju igra legendarna Meril Strip.

Film iz 2006. godine, zasnovan na romanu Loren Vajsberger, postao je globalni hit, a sada, skoro dve decenije kasnije, publika željno iščekuje nastavak.

En Hatavej u filmu Đavo nosi Pradu Foto: Profimedia

Dizni je već potvrdio nastavak u julu, a pored Hatavej i Strip, svoje uloge će ponoviti i Emili Blant i Stenli Tuči. Dejvid Frankel ponovo režira, dok u glumačkoj postavi učestvuju i Lusi Liu, Bi-Džej Novak, Džastin Teru, Kenet Brana i zvezda serije „Bridžerton“ Simon Ešli.

Podsećanja radi, lik Mirande Pristli inspirisan je čuvenom Anom Vintur, dugogodišnjom urednicom časopisa „Vog“, jer je autorka romana Loren Vajsberger nekada radila kao njena asistentkinja.

Bonus video: Lepa Brena sa previjenom nogom nakon što je pala na koncertu u Zagrebu i povredila se