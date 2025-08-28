Slušaj vest

Glasine o vezi između Pamele Anderson i Lijama Nisona pokrenute su nakon njihovih prisnih trenutaka na crvenom tepihu i toplih izjava koje su delili u intervjuima. Međutim, čini se da se sve što je među njima tinjalo naglo ohladilo.

Nedavni izveštaji otkrivaju ono što su mnogi već i pretpostavljali: da li su raskinuli? Odgovor je - komplikovan.

Navodna romansa bila je samo marketing

Prema pisanju novinara Roba Šutera, Anderson i Nison zapravo prolaze kroz "raskid", ali samo u simboličnom smislu. Naime, izvori bliski ekipi filma "The Naked Gun" tvrde da njihovi flertovi na crvenom tepihu nisu bili onakvi kakvim su delovali.

"Hemija je postojala pred kamerama, ali van njih? To je bio čisto posao," otkrio je jedan insajder.

"Pamela je profesionalac. Lijam je profesionalac. Znali su da će podgrevanje glasina doneti pažnju medija."

Drugim rečima, publika je poverovala u priču o njihovoj romansi, a istina je da veze uopšte nije bilo.

Holivud zna da ljubavne priče prodaju

Insajderi naglašavaju da su Anderson i Nison prošli kroz svojevrsni "Šredingerov raskid" - nisu raskinuli, jer nikada nisu ni bili zajedno.

"Sve je to bila pametna marketinška strategija," objašnjava izvor za "Hollywood Gossip". "Holivud zna da ljubavne priče prodaju karte i podižu interesovanje publike."

Studio je, navodno, imao vrlo jasan cilj. "Nije se radilo o tome da Pamela pronađe ljubav, niti da Lijam krene dalje. Sve je bilo u službi bioskopskih blagajni."

Uverljiv nastup pred publikom

Da podsetimo, Nison je u intervjuima govorio kako je "zaljubljen" u nju, dok su na crvenom tepihu razmenjivali nežnosti. Mnogi su poverovali da je njihova romansa stvarna, naročito jer Pamela iza sebe ima buran ljubavni život i burne veze sa poznatim muškarcima

Ipak, oboje su glumci. Njihov posao je da glume - ne samo pred kamerama, već i tokom promocije projekata. A u tome su, kako se pokazalo, pravi profesionalci.

