Slušaj vest

Vremenska kapsula koju je princeza Dajana zapečatila pre 30 godina možda vredi znatno više od njene nominalne vrednosti — ali ne onoliko koliko biste pomislili, rekli su stručnjaci za antikvitete.

Drvena kutija zakopana u "Great Ormond Street" bolnici sadrži džepni televizor, kultni album Kajli Minog i novčić iz Royal Mint-a. Princeza od Velsa je kapsulu, obloženu olovom, zapečatila povodom postavljanja kamena temeljca za zgradu "Variety Club" unutar bolnice.

U galeriji pogledajte šta je sve princeza Dajana zapečatila u kapsuli:

1/11 Vidi galeriju Predmeti iz vremenske kapsule princeze Dajane Foto: Printscreen/Youtube/NBC news

Vrednost raste zbog veze sa Dajanom

Engus Ešvort, vlasnik aukcijske kuće "Ryedale Auctioneers", izjavio je da bi vrednost predmeta mogla naglo porasti zahvaljujući povezanosti sa pokojnom princezom.

- Ne bih bio iznenađen ako bi ovi predmeti, iako nemaju veliku vrednost sami po sebi, zahvaljujući vezi sa Dajanom, mogli da se prodaju za nekoliko stotina funti. Kupujete deo istorije koji je povezan s njom, rekao je za Metro.

Kapsula sadrži numizmatički set iz 1991. godine

Ovo mišljenje deli i Dominik Čorni, stručnjak za kovanice iz firme "Baldwins", koji kaže da bi „poželjni“ predmeti mogli imati veću vrednost upravo zbog veze sa Dajanom. Čorni je rekao da kapsula sadrži set britanskih novčića iz 1991. godine u briljantno nekcirulisanom izdanju – UK Brilliant Uncirculated Annual 7 Coin Set.

- Zamišljam da bi predmeti povezani s njom bili jedni od najtraženijih u svetu kraljevskih kolekcionarskih predmeta, rekao je Čorni.

Predmeti iz vremenske kapsule princeze Dajane Foto: Printscreen/Youtube/NBC news

Kapsula otvorena zbog izgradnje dečjeg onkološkog centra

Kapsula je prvobitno trebalo da bude otvorena vekovima kasnije, ali je otvorena ranije kako bi se omogućila izgradnja dečjeg onkološkog centra na tom mestu. Čorni je procenio set novčića na svega 10 do 20 funti, navodeći da bi i 1991. godine vrednost bila slična.

Mala tržišna vrednost, ali velika simbolika

Uprkos niskoj tržišnoj vrednosti, Čorni dodaje da bi predmeti, ako bi se prodavali kao celina, mogli znatno poskupeti.

- Zbog jedinstvene prirode vremenske kapsule i njene veze sa jednom od najpopularnijih istorijskih ličnosti u skorijoj istoriji, verujem da bi novčići i ostali predmeti mogli imati znatno veću vrednost ako bi se prodavali, izjavio je.

Cena drugih predmeta danas

Album Kajli Minog iz novembra 1990. godine danas na eBay-u vredi oko 3.91 funtu, dok je 1991. godine koštao oko 14 funti.

LCD Casio TV-430 danas se prodaje za oko 8.53 funti, dok je 1991. godine koštao oko 100 funti.

Ešvort je rekao da je Dajana „verovatno najtraženiji član kraljevske porodice“, što bi moglo dodatno povećati vrednost kapsule.

Princeza Dajana zapečatila je vremensku kapsulu pre 30 godina Foto: Printscreen/Youtube/NBC news

- Kraljevski suveniri uglavnom nemaju visoku vrednost, ali Dajana je izuzetak – sve što ima veze sa njom ima ogromnu vrednost, verovatno više nego bilo šta što je vezano za ostatak kraljevske porodice, rekao je.

Sadržaj kapsule i istorijski kontekst

U kapsuli je pronađen i primerak lista The Times, a među naslovima tog dana su bili:

– „SAD odbijaju zahtev iračkih ratnih aviona dok se pobunjenici približavaju“

– „Kuvano meso masovno izvodi sovjetske birače na glasanje“

– „Ešdaun spreman na dogovor u slučaju 'visećeg parlamenta'“.

Takođe je pronađena i vintage fotografija princeze Dajane ispred bolnice GOSH (Great Ormond Street Hospital), kojoj je postala predsednica 1989. godine, kako zakopava kapsulu.

Predmeti iz vremenske kapsule princeze Dajane Foto: Printscreen/Youtube/NBC news

Loše stanje predmeta – ali priča povećava vrednost

Čorni je rekao da su predmeti u „vrlo lošem stanju“ i da su „propali tokom vremena“.

- Uglavnom, kolekcionari traže predmete u dobrom stanju – a predmeti iz kapsule su u očigledno lošem i degradiranom stanju, objasnio je.

Međutim, dodao je da bi priča koja stoji iza kapsule ipak mogla povećati njihovu vrednost:

- Poreklo i priča o njihovom pronalasku dodaju novi sloj kolekcionarske vrednosti i sigurno bi pozitivno uticali na njihovu cenu, ukoliko bi se prodavali, rekao je Čorni.

Ostali predmeti u kolekciji

Pored pomenutih, kapsula sadrži i: solarni kalkulator, pasoš EU, hologram pahulje, posudicu sa pet semenki drveća, list recikliranog papira.

Bonus video: Kraljica Elizabeta jedino se princezi Dajani poklonila