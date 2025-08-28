Mladi izvođači celo leto su se družili s publikom u okviru Karavana Youth fest

Slušaj vest

Jedan od najpopularnijih muzičkih sastava među mladima - Youth Stars, održaće specijalan koncert na Junior Festu na Kalemegdanu, gde će izvesti najlepše dečije pesme! Nastup je zakazan za 18.15 časova kod Fontane Ribar, a organizatori poručuju da mališane i njihove porodice očekuje pravi muzički spektakl.

Junior Fest se održava ovog vikenda, od 16 do 20 časova, i pretvara Kalemegdan u grad igre, znanja i radosti. Mališani će tokom festivala moći da učestvuju u ekološkim radionicama, sportskim takmičenjima, umetničkim i kreativnim aktivnostima, ali će koncert Youth Stars-a sigurno biti vrhunac manifestacije.

Junior Youth Fest Foto: Privatna Arhiva

– Radujemo se što ćemo pevati za decu i zajedno sa njima uživati u pesmama koje svi znamo i volimo – poručili su članovi Youth Stars-a, dodajući da je svaki nastup pred mališanima poseban i drugačiji.

Pored učešća na Junior Festu, Youth Stars se uveliko priprema i za veliki beogradski koncert od 4. do 6. septembra na donjem Kalemegdanu - koji će biti kruna njihove letnje sezone.

Junior Youth Fest Foto: Privatna Arhiva

Ulaz na Junior Fest je slobodan, a organizatori pozivaju sve roditelje, bake, deke i decu da ne propuste priliku da uživaju u druženju i muzici koja spaja generacije.