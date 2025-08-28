Slušaj vest

Pevačica Kardi Bi svedočila je u utorak na građanskom suđenju u Los Anđelesu, gde je iznela svoju verziju sukoba između nje i bivše članice obezbeđenja iz 2018. godine. Do sukoba je navodno došlo kada je reperku članica obezbeđenja Emani Elis pratila i snimala u ginekološkoj ordinaciji, piše Daily Mail.

Kardi je optužena da je napala, udarila i pljunula Elis, kao i da ju je posekla po licu svojim dugim noktom. Članica obezbeđenja je 2020. godine podnela tužbu protiv reperke, koja je tek sada svedočila na sudu o incidentu.

Pevačica negirala optužbe

U svom svedočenju, Kardi je naglasila da je prolazila kroz ordinaciju svog ginekologa tokom četvrtog meseca trudnoće kada je Elis, koja je radila u zgradi, počela da je prati i snima mobilnim telefonom. Zvezda je negirala da je među njima došlo do fizičkog sukoba, ali je priznala da je Elis nazvala "ku***".

Svedočenje reperke se u potpunosti razlikuje od onog koje je Elis dala dan ranije. Ona je, osim tvrdnji da je Kardi zamahnula prema njoj, pljunula je i posekla po obrazu noktom, takođe optužila pevačicu za "body-shaming". Kardi je insistirala na tome da su imale verbalnu svađu i da nije bilo fizičkog sukoba. Ispričala je da je Elis ulazila dok je ona izlazila, i da je čula kako govori u telefon: „O moj Bože, ljudi, Kardi Bi je ovde.“

- Pa ja ubrzam hod, ali osećam je iza sebe. Pitam je: ‘Zašto me snimaš?‘ A ona očigledno izgleda kao član obezbeđenja, cela u uniformi. Kažem joj: ‘Zašto me snimaš, zar nisi obezbeđenje?‘ A ona kaže: ‘Oh, moja greška", ispričala je reperka, pa dodala da ju je Elis nastavila pratiti.

- Opet se okrećem i kažem: ‘Zašto me pratiš?‘ Ona kaže: ‘Zato što mogu.‘ Rekla sam: ‘Ne, ne možeš. Zar ne bi trebalo da budeš na svom radnom mestu?", dodala je Kardi, koja je objasnila da su se počele svađati kada je Elis počela da joj prilazi sve bliže.

Kardi je rekla da su nastavile da se vređaju i psuju. Tvrdila je da je u jednom trenutku izašla recepcionarka i da je Elis tada počela da tvrdi da ju je Kardi udarila.

- Ja kažem da je nisam udarila. Gledam je i mislim: "Devojko, ne mogu da te udarim ni da hoću, veća si od mene", ispričala je reperka, pa dodala da je onda izašao doktor i pozvao je u ordinaciju. Kardi je takođe optužila Elis za kršenje privatnosti.

Prema rečima očevidaca, Elis je prišla zvezdi pokušavajući da je snimi ili fotografiše, a kada ju je reperka zamolila da prestane, naljutila se i usledila je rasprava. Zaposleni iz zgrade je razdvojio zvezdu i članicu obezbeđenja i rekao da nikada nije došlo do fizičkog sukoba.

U tužbi se takođe navodi da je Kardi zatim iskoristila svoj status slavne osobe kako bi dovela do toga da Elis dobije otkaz. Međutim, predstavnik medicinske ustanove rekao je da su ginekolog Kardi Bi i koordinator za pacijente bili odgovorni za otkaz, jer su oboje smatrali da je zaštitarka prekršila privatnost pevačice.

