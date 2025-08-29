Slušaj vest

Ranč "Neverland" (u prevodu "Nedođija") pevača Majkla Džeksona, koji bi danas napunio 67. godina, od skoro je ponovno u centru pažnje nakon što je otvoren za snimanje novog visokobudžetnog biografskog filma o njegovom životu.

Foto: Ben Dome/ Bret Thompsett / Pacific coast news / Profimedia

Naime, Džekson ga je kupio 1988. godine. To je bio njegov dom, kao i njegov privatni zabavni park s brojnim umetničkim vrtnim kipovima, zabavnim vožnjama i zoološkim vrtom za kućne ljubimce.

Na imanju od igle do lokomotive

Imanje ima tri železničke pruge, parnu lokomotivu nazvanu Ketrin po njegovoj majci i dva vagona, repliku lokomotive "CP Huntington" koju je napravio Čens Rajdes, a tamo je postojao i privatni električni voz izrađen po narudžbi, a koji je Džekson kupio za svoju decu, Majkla Juniora, Paris i Princa II. Voz je 2001. godine proizvela nemačka kompanija "Elektro-Mobiltechnik", a bio je postavljen u dvorištu "Neverland"-a iza glavne kuće i imao je 30 metara.

Majkl Džekson u emisiji Život sa Majklom Džeksonom Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Bio je tu i panoramski točak, vrteška, gusarski brod, dečji park, cirkuski šator, a pažnju iz vazduha krala je i železnička stanica koja je ispred imala bogato ukrašen vrt raznim cvećem i biljkama. Imanje je bilo pravi dečji san, ali onda se priča potpuno zaokrenula.

Sve se preokrenulo 2003. godine

Majkl Džekson Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Godine 2003, 18. novembra, izvršen je nalog za pretres na ranču "Neverland" zbog optužbi Majklu Džeksonu za višestruko zlostavljanje maloletnice. Tada je oslobođen optužbi, ali nakon toga rekao je da "Neverland" više nije njegov dom kao i da se tamo nije vratio. Kad su protiv njega stigle nove optužbe za zlostavljanje dece, a koje se navodno odvijalo na pomenutom ranču, nakon 2005. godine, imanje je ostalo netaknuto. Sve je bilo u stanju raspadanja pre nego što je imanje kupio prijatelj porodice Džekson, milijarder, po sniženoj ceni od 11 miliona funti.

Danas je ranč pod zaštitom 24 sata dnevno, a kontrolišu ga čak i iz vazduha pomoću dronova. Tokom poslednjih 12 meseci, "Neverland" je ponovno otvorio svoja vrata za snimanje biografskog filma pod nazivom ''Michael''. Kolman Domingo glumi Džeksonovog nasilnog oca Džoa, dok je Majls Teler Džon Branka, Džeksonov menadžer. Pevačev nećak Džafa glumi Majkla Džeksona.

- Snimali smo u "Neverland"-u, izgledalo je divlje, doterali smo to, rekao je nedavno Teler, prenosi Show Buzz.

U sklopu snimanja radilo se i na uređenju unutrašnjosti, a uređeni su i panoramski točak, vrteška i cirkuski šator.

O ranču snimljen dokumentarac

Den Rid, koji je snimio dokumentarac ''Leaving Neverland'' 2019. godine, a koji je sadržao tvrdnje Vejda Robsona i Džejmsa Sejfčaka da ih je Džekson zlostavljao dok su bili deca, protivio se odluci da tamo snima.

Majkl Džekson na svom ranču Neverland Foto: printscreen/youtube/strangehistoryx

- To je povratak na mesto zločina da bi se izbelila i prekrojila istorija. Imanje bi za film značilo opovrgavanje svih njihovih optužbi za seksualno zlostavljanje dece, rekao je Rid za Mirror .

Advokat Džon C. Karpenter, koji zastupa Robsona i Sejfčaka rekao je za "Mirror" da je, iako nije pročitao scenario, čuo da je sve propaganda.

- Nije neočekivano da koriste imanje da bi poboljšali ugled Majkla Džeksona i povećali profit. Smatram da je tužno i razočaravajuće što su to učinili, rekao je.

Majkl Džekson Foto: FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

U 2016. godini pevačevo imanje zaradilo je 825 miliona dolara, što je u to vreme bilo rečeno da je najveća brojka koju je neko imanje slavne ličnosti zaradilo.

