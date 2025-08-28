Slušaj vest

Holivudska ikona Majkl Daglas šokirao je javnost kada je priznao da mu je dijagnostikovan rak u četvrtom stadijumu - i to zbog HPV-a, virusa koji se najčešće prenosi putem intimnog odnosa. Njegova ispovest otvorila je tabu temu: koliko zapravo znamo o ovoj bolesti i ranim simptomima koji se lako previde?

Borba koja je počela bolom u grlu

Daglas je još 2010. počeo da oseća konstantan bol u grlu. Mesecima je išao kod lekara, dobijao dijagnoze "obične infekcije" i antibiotike, ali poboljšanja nije bilo.

Tek u Montrealu, kod prijatelja lekara, otkriven je pravi uzrok: tumor veličine oraha na osnovi jezika. Bio je to skvamozni ćelijskikarcinom usne duplje.

Tabu izjava koja je odjeknula svetom

Glumac je tada izjavio da njegov rak potiče od oralnog seksa, odnosno HPV infekcije.

- Ovaj konkretan rak izazvan je nečim što se zove HPV, a prenosi se kunilingusom, rekao je 2013. godine za The Guardian. Iako je kasnije pokušao da povuče reči, objavljeni transkript i audio snimak potvrdili su da je to zaista rekao.

Stručnjaci su kasnije osporili njegovu izjavu da "više seksa leči bolest", ali nisu osporili da HPV jeste jedan od glavnih okidača za rak usne duplje i grla.

Težak put kroz terapiju

Daglas se suočio sa brutalnim tretmanima - zračenjem i hemoterapijom. Opekotine na nepcu, dijeta isključivo na tečnostima i gubitak 20 kilograma doveli su ga do iznemoglosti. Ipak, izbegao je hirurško odstranjivanje dela vilice, a posle iscrpljujućih meseci proglašen je "bez raka".

Zaštitno lice jedne borbe

- Nikada nisam mislio da ću postati zaštitno lice za rak glave i vrata, ali ako moja priča podigne svest i pomogne drugima - onda vredi, rekao je Daglas.

Danas, udružen sa Fondacijom za rak usne duplje, on apeluje da ljudi obrate pažnju na simptome: uporne bolove u grlu, promuklost i otežano gutanje.

U Srbiji svake godine skoro 700 ljudi umre od raka usne duplje, a HPV stoji iza većine slučajeva - to nije statistika, to je crveni alarm.

