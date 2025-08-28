Slušaj vest

Filmski festival u Veneciji proslavio je premijeru novog filma Paola Sorentina "La Grazia", a među mnogim zvezdama koje su se pojavile na crvenom tepihu bila je i oskarovka Kejt Blanšet.

Glumica je izgledala kao prava holivudska diva u elegantnoj, crnoj haljini do poda iz radionice "Armani Privé", sa dubokim izrezom ukrašenim draguljima. Ako vam ova bezvremenska toaleta deluje poznato – u pravu ste: Blančet ju je prvi put nosila još 2022. godine na dodeli nagrada SAG.

Kejt Blanšet: Kraljica recikliranih izdanja

Naravno, ovo nije prvi put da Kejt Blanšet reciklira izgled sa crvenog tepiha. Tokom godina, Blanšet i njena stilistkinja Elizabet Stjuart postale su velike pobornice ponovnog nošenja već viđenih odevnih kombinacija na javnim događajima – zalažući se za održiviji pristup oblačenju u Holivudu.

Bilo da reciklira haljine sa Oskara za dodelu BAFTA nagrada, ili toalete sa Zlatnog globusa za Kanski festival – dokazala je da dobar kroj i sofisticirana silueta uvek opstaju kroz vreme.

Kejt Blanšet na 82. filmskom festivalu u Veneciji Foto: Ottavia Da Re/Sintesi / Sipa Press / Profimedia

Elegancija bez ograničenja

I zaista, kada vam je haljina u ormaru krojena po meri i izgleda toliko dobro – zašto je nositi samo jednom? Sada se ne možemo ne zapitati: da li će Blanšet i narednih dana festivala iz ormana izvući još neko arhivsko izdanje? Sudeći po njenom dosadašnjem modnom rekordu – svi znaci ukazuju na to da hoće.

