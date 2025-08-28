Slušaj vest

Privatni život Toma Brejdija oduvek je izazivao veliko interesovanje javnosti, ne samo zbog njegovih sportskih uspeha, već i zbog porodičnih odnosa. Sada, pažnja se polako preusmerava na njegovog sina Džeka, koji je upravo napunio 18 godina i polako se probija u svet odraslih – sa stilom, harizmom i osmehom koji podsećaju na slavnog oca.

Pojavljivanje na US Openu: Džek u pratnji mame

Džek Brejdi se nedavno pojavio sa svojom majkom, glumicom i bivšom manekenkom Bridžit Mojnahan, na US Openu – poslednjem grend slemu u sezoni. Njihovo prisustvo izazvalo je veliku pažnju, pogotovo jer Bridžit retko pokazuje sina u javnosti. Džek je izgledao ozbiljno i odraslo, što je još više podgrejalo interesovanje javnosti, a naročito – devojaka.

Bridžit je na Instagramu podelila fotografiju sa događaja uz komentar: „Tradicija na US Openu. Hvala organizatorima što su nas ugostili.“

Na fotografiji se vidi kako Džek stoji iza majke, obučen u tamnoplavu polo majicu, dok je Bridžit izabrala elegantan, klasičan izgled – krem pleteni džemper, zlatne naočare i uredno skupljenu kosu u punđu.

Porodična tradicija i retki javni trenuci

Ovo nije prvi put da se Džek i Bridžit pojavljuju na US Openu – zajedno su viđeni još 2018. godine. Ipak, glumica iz filmova kao što je "John Wick" retko deli porodične fotografije, naročito kada je njen sin u pitanju. Upravo zbog toga, ovakvi momenti uvek izazovu posebnu pažnju medija i fanova.

Emotivna rođendanska poruka Toma Brejdija

Povodom punoletstva, Tom Brejdi je svom sinu uputio dirljivu čestitku na Instagramu, uz objavu nekoliko porodičnih fotografija koje do tada nisu bile javno viđene. Na slikama se Džek može videti kako igra golf i provodi vreme sa polubraćom i polusestrom – Benjaminom i Vivian, decom koje Tom ima sa bivšom suprugom Žizel Bundšen.

- Od prvih koraka do velikih snova – srećan rođendan, Džek. Od trenutka kada si došao na svet, pokazuješ hrabrost, dobrotu, ljubav i mudrost. Više limita na kartici, više odgovornosti – ali možda ne sve odjednom! Postoji izreka da se očinsko srce raduje sreći svoje dece više nego sopstvenoj – nikada istinitija rečenica. Volimo te neizmerno i verujem da je ovo godina u kojoj ćeš zasijati, glasila je glumčeva poruka koju je uputio sinu za rođendan.

Džek Brejdi očigledno ima podršku i pažnju obe strane porodice, ali i javnosti koja budno prati njegov razvoj. Da li će krenuti očevim stopama ili izabrati sopstveni put – vreme će pokazati. Za sada, sigurno je jedno: ušao je u punoletstvo sa stilom i harizmom koje ne prolaze nezapaženo.

