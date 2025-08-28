Slušaj vest

Najstariji sin kralja popa Majkla Džeksona, Princ Džekson (28), podelio je sa fanovima prelepe vesti – nakon osam godina veze zaprosio je svoju devojku Moli Širmang. Njih dvoje su godinama svoju ljubav čuvali daleko od očiju javnosti, ali su povremeno delili zajedničke trenutke putem Instagrama i pojavljivali se na crvenim tepisima.

Veridba posle osam godina ljubavi

Princ je u utorak na Instagramu objavio niz fotografija koje beleže njihovu vezu – od romantičnih putovanja i porodičnih trenutaka, pa sve do fotografije na kojoj se Moli smeška u društvu njegove bake, Ketrin Džekson (95).

Uz fotografije je napisao emotivnu poruku:

Princ Džekson se verio
Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

„8 godina je iza nas, a beskonačno je tek pred nama. Moli i ja smo proveli mnogo vremena zajedno i stvorili neverovatne uspomene. Putovali smo po svetu, diplomirali i mnogo porasli zajedno. Radujem se sledećem poglavlju našeg života i novim uspomenama koje ćemo graditi. Volim te, babs.“

Ljubav koja je sazrevala kroz vreme

Princ i Moli su započeli vezu 2017. godine, kada je on imao 20 godina. Već godinu dana kasnije, govorio je o tome koliko se savršeno dopunjuju. „Mislim da sam ja na određeni način, a ona je veoma… komplementarna, tako da se odlično balansiramo. Ja sam malo agresivniji, ona je nežnija. To nas drži u ravnoteži“, rekao je tada za People.

