Slušaj vest

Kralj Čarls vlasnik je neobičnih navika, a na vikend kod prijatelja ne ide bez pola svog nameštaja. Da, dobro ste pročitali – sve to je u svom bestseleru „Kralj buntovnik“ otkrio autor Tom Bover.

„Kralj je poslao svoje osoblje dan ranije kamionom koji je prevozio nameštaj kako bi zamenio sasvim pristojan nameštaj u gostinskim sobama. I to ne samo poneku komodu – kamion je sadržao čitave spavaće sobe Čarlsa i Kamile, uključujući prinčev ortopedski krevet, zajedno s njegovom posteljinom. Njegovo osoblje se takođe postaralo da spakuje mali radio, Čarlsovu WC dasku, rolne toalet papira Kleenex Premium Comfort, viski Laphroaig i flaširanu vodu (za obe sobe), plus dve slike pejzaža škotskoh Visoravni.“

1/8 Vidi galeriju Kamila i kralj Čarls Foto: Toby Melville/Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia, i-Images / Eyevine / Profimedia, / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Pored toga, Čarls putuje i sa svojom organskom hranom.

„Njegovi domaćini, uprkos tome što uživaju u njegovom društvu, odlučili su da ga više ne pozivaju“, napisao je Bover.

Navodno, kralj ima sposobnost da jednostavna jela učini ekstravagantnim kako bi odgovarala njegovom ukusu.

Tom Kvin, pišući u knjizi „Da, gospođo“ – svom bestseleru o istoriji kraljevskih slugu – tvrdi da postoji veoma specifičan način na koji monarh voli da mu se kuvaju jaja za popodnevni čaj.

„On nikada sam ne kuva jaja i mafine. Pošto je, kao i mnogi ljudi, Čarls izbirljiv po pitanju toga kako se kuvaju jaja, i pošto je poznato da je jaja teško pripremiti baš kako treba, on insistira da se skuva šest jaja, kako bi bar dva bila baš onakva kakva voli.“

Ako je to tačno, to znači da bi, ukoliko bi Čarls uživao u jajima i mafinima svakog popodneva, kraljevska kuhinja trošila u proseku 42 jaja nedeljno kako bi mu se obezbedila savršena.

Međutim, kraljevska porodica je ranije demantovala ovu tvrdnju da kralj kuva više jaja odjednom.

1/6 Vidi galeriju Kralj Čarls svira frulu od šargarepe Foto: Pool / Zuma Press / Profimedia, Printscreen/ X

U svojoj kraljevskoj biografiji "The Palace Papers", kraljevska insajderka Tina Braun tvrdi da je kralj putovao sa unapred pomešanim martinijem kada bi išao na večere.

„Za razliku od kraljice, koja je uvek jela ono što joj se posluži, princ je unapred dostavljao svoje želje u vezi s jelovnikom, a ponekad je dolazio na večeru sa svojim telohraniteljem koji je nosio martini već pripremljen da ga preda batleru i da se servira u njegovoj ličnoj čaši“, napisala je Braun.

Pored jaja i martinija, Čarls ima i druge neobične prehrambene navike.

Do pre nekoliko godina bilo je poznato da kralj ne ruča. Međutim, na zahtev kraljice Kamile i lekara, Čarls je sada počeo da jede ručak, pri čemu uživa u polovini avokada.

Takođe, povremeno menja meso biljnom ishranom kako bi smanjio svoj ugljenični otisak. Za BBC je 2021. izjavio:

„Godinama ne jedem meso i ribu dva dana nedeljno, a jedan dan ne jedem mlečne proizvode.“

Kralj takođe voli da da svoj jedinstveni pečat klasičnim jelima.

1/13 Vidi galeriju kralj Čarls Foto: Alastair Grant / PA Images / Profimedia, Toby Melville/Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kada je 2018. bio gostujući urednik magazina Country Life, Čarls je otkrio da je izmislio „petla u vinu od tetreba“ i musaku od tetreba, koju naziva „groussaka“ (kombinacija reči grouse i moussaka). Magazin je takođe predstavio njegov omiljeni recept – pitu od fazana.

Čarls se takođe odriče tradicionalnog engleskog doručka – radije pije "Darjeeling" čaj s medom i mlekom.

Klikom na link saznajte koji članovi britanske kraljevske porodice su najbahatiji.

Zahtevan i u bašti

Van svojih putovanja, Čarls je poznat i po brizi za svoj cenjeni vrt u Hajgrovu. Njegovi visoki standardi su uznemirili deo osoblja. Prošlog meseca pojavili su se članci o tome da su niske plate i manjak osoblja, u kombinaciji s monarhovom zahtevnom pažnjom prema detaljima, doveli do odlaska vrtlara koji su održavali vrt u Glostershiru.

Tokom poslednje tri godine, 11 od 12 vrtlara je dalo otkaz, uključujući i glavnog i zamenika glavnog vrtlara. Međutim, to nije prvi put da je mirni zeleni prostor u centru sukoba.

Bover se prisetio vremena kada je Ser Roj Strong imao neprijatan susret s Čarlsom kad je bio pozvan u Hajgrov.

„Roj Strong je pozvan da savetuje o uzgoju živica. Proveo je dane sa svojim vrtlarom usavršavajući ideje. Na kraju je predao račun od 1000 funti za rad svog zaposlenog – i nikada više nije bio pozvan, niti mu je zahvaljeno. Strong je lično poklonio Čarlsu primerak svoje knjige o vrtlarstvu, ali je ostavljena u čekaonici, umesto da bude uvrštena u prinčevu biblioteku.“

Kralj redovno daje povratne informacije o vrtu, pišući ručno beleške osoblju crvenom tintom – izražavajući oduševljenje ili frustraciju napretkom biljaka ili cveća.

Kraljica Kamila i kralj Čarls sa psom Moli Foto: Printscreen/Instagram/TheRoyalFamily

Dok neki zaposleni cene njegove sugestije, drugi su za Sunday Times izjavili da smatraju komentare nepristojnim i demorališućim.

Krajem 2023. jedan član osoblja je podneo žalbu upravi tvrdeći da tim nema dovoljno resursa i da se bori da ispuni kraljeve zahteve. U žalbi se navodi da su neki radnici zadobili telesne povrede zbog preopterećenosti, te da među osobljem vlada loš moral.

Jedan od vrtlara je takođe tvrdio da ga je Konstantin Inemi, izvršni direktor kompanije Highgrove i jedan od najpouzdanijih kraljevih savetnika, izgrdio i omalovažio kada je Čarlsu predložio da mu je potreban specijalizovani radnik ako želi da uzgaja magnolije na poseban način.

Žalba je dovela do spoljne istrage Kraljeve fondacije, dobrotvorne organizacije koja sada vodi vrt.

(Kurir.rs/ Showbuzz)

Bonus video: Saveti kraljevske dadilje