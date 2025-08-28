Slušaj vest

Muzičar Davor Jelavić Dado, gitarista jedne od najpopularnijih grupa bivše Jugoslavije – Srebrna krila, preminuo je u 71. godini života. Bio je član benda još od prve postave, krajem sedamdesetih godina.

Preminuo je jutros u 9 sati, nakon duge i teške bolesti. Tužnu vest je za Tportal potvrdio njegov kolega iz grupe Srebrna krila, Vlado Kalember.

„Dado, kog smo zvali Žuti, bio je jedan od najomiljenijih članova, miljenik svih nas. Bio je čudo od dobrote. Od svih ljudi koji su prošli kroz bend, on je uvek bio najposebniji, van svake kategorije“, rekao je za Tportal Kalember.

Iza Davora Jelavića Dade ostale su supruga Jasna i ćerka Kornelija, kao i dvoje unučadi.

Dado i Vlado Kalember svirali su zajedno još od prve postave benda, od 1978. godine.

„Srebrna krila“ su od 1978. pa sve do Kalemberovog odlaska 1987. objavila brojne hitove poput: „Lili“, „Nek živi ljubav“, „Sanjar lutalica“... Bili su izuzetno popularna pop-grupa, a njihov prvi singl „Ana“ prodat je u više od 100.000 primeraka, nakon čega su usledile visoke tiraže narednih LP izdanja.

Dado Jelavić je 1982. objavio i solo ploču pod nazivom „Tako si mi seksi“.

Vlado Kalember se od 1986. posvetio solo karijeri, a grupu Srebrna krila tada je preuzeo klavijaturista Mustafa Ismailovski Muc.

Srebrna krila su se ponovo okupila 2012. godine (pevač Vlado Kalember, gitarista Davor Jelavić Dado i bubnjar Slavko Pintarić Pišta), povodom koncerta održanog 1. jula 2012. godine na zagrebačkom Bundeku.

„Ja sam sa 22 godine bio najstariji član grupe. Dado Jelavić i ja smo zajedno svirali i planirali bend u kojem ćemo napraviti karijeru. Rekao sam Dadi da znam zgodnog bubnjara koji dobro svira – Adija, čiju sestru Esmu, majku Lane Jurčević, sam poznavao iz grada. Četvrti član postao je gitarista Duško Mandić. Do njega smo došli preko Dadinog brata, koji je bio u vezi s Duškovom sestrom. Bili smo ‘porodični’ bend“, rekao je u intervjuu za Jutarnji list, Kalember.

O početku njihove uspešne karijere ispričao je:

„Seli smo sa pokojnim Đorđem Novkovićem. Došao sam do njega sa velikim magnetofonom, po preporuci našeg menadžera Mihe. A Mihi smo samo pokucali na vrata i rekli da je on naš najveći menadžer, a mi želimo da postanemo veliki bend. Đorđe je pesmu ‘Ana’ slušao dva minuta i onda pritisnuo ‘stop’. Ja sam se tada zaledio, a on me pitao: ‘Ko to peva?’ Kada sam mu rekao da pevam ja, prognozirao je da ćemo za godinu dana biti najpopularniji bend u zemlji. Pogrešio je – postali smo popularni za svega šest meseci!“, ispričao je Kalember.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

