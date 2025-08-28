Slušaj vest

Glumac Milan Vasić podelio je na Instagramu poseban trenutak sa sinom Despotom. Vasić je na svom profilu pokazao kako uspavljuje svog naslednika Despota pevajući mu stihove pesme "Učio me otac stari" Jasmina Heinza koji glase:

"Učio me otac stari

tako odmalena

budi dobar čovek sine

teška su vremena".

Maleni Despot je naslonio glavu na Milanovo rame koji ga je nežno držao pevajući mu, a na kraju videa ga poljubio.

Srećni otac često deli fotografije i videe sa svojim sinom na društvenim mrežama. Podsetimo, Milan je u 46. godini postao otac prvi put, a dolazak svog sina Despota proslavio je baš onako kako dolikuje. Na mrežama je njegov kum Milan Kalinić podelio trenutke sa veselja, a najviše simpatija pridobio je onaj na kom Vasić peva pesmu "Navali se Šar-planina".

- Kad momče sa Kosova dobije sina Despota - napisao je Kalinić tada u opisu snimka.

"Juče ušao u kuću i odmah me izbacio"

Novopečeni tata se našao na slatkim mukama čim su sin i supruga izašli iz porodilišta.

Naime, Milan Vasić je već od prvog dana morao da se susretne sa prilagođavanjem novom članu porodice. S obzirom na to da je pušač, odmah je bilo jasno da će za konzumiranje nikotina morati da nađe neki drugi prostor.

Tako je glumac završio na terasi porodičnog stana. On je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj se vidi kako ispija kafu i drži cigaretu, a sve je dočarao rečenicom:

"Juče ušao u kuću i odmah me izbacio", našalio se Vasić.

Milan Vasić sa sinom Despotom Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

Venčanje daleko od očiju javnosti

Milan Vasić i njegova supruga Maja su venčanje obavili daleko od očiju javnosti.Milanova supruga je od njega mlađa 18 godina, a venčali su se u glumčevom rodnom kraju, na Kosovu i Metohiji.

