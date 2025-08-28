Slušaj vest

Ljubavna priča koja izgleda kao da je ispisana perom modernog bajkopisca - jedan od najpoznatijih repera današnjice, Frenč Montana, zvanično se verio sa princezom Dubaija Mahrom bint Mohammed Rašid Al Maktum. Njihova romansa, iako diskretna, odvijala se širom sveta, a sada se kruniše veridbom koja spaja dva sveta - američki šoubiznis i arapsku aristokratiju.

Veridba tokom Nedelje mode u Parizu

Četrdesetogodišnji reper, rođen kao Karim Karbuš u Kazablanki (Maroko), zaprosio je 31-godišnju princezu tokom Nedelje mode u Parizu u junu ove godine. Veridba se dogodila ubrzo nakon što je Frenč Montana debitovao kao maneken na reviji modne kuće "3.Paradis", predstavljajući kolekciju za proleće/leto 2026.

Vest je potvrdio njegov PR tim za američki TMZ, nakon višemesečnih spekulacija koje su počele još prošle godine, kada su par prvi put viđeni zajedno na više lokacija širom Evrope i Bliskog istoka.

Romansa sa prizvukom luksuza

Njihova veza, koja je započela u tišini oktobra 2024. godine, razvijala se daleko od očiju javnosti, ali u velikom stilu. Par je viđan na poznatom pariskom mostu Pont des Arts, večerao u elitnim restoranima u Dubaiju i Maroku, a prema izvorima TMZ-a, uživali su i u romantičnim pustinjskim avanturama na kamilama.

Iako tačan datum venčanja još uvek nije poznat, izvori bliski paru navode da su obe porodice "oduševljene" i da se priprema raskošna svadba koja će spojiti hip-hop sjaj sa tradicionalnim arapskim luksuzom.

Stara drama ponovo u fokusu: Kloi, Trina i Frenč

Vest o veridbi dolazi u trenutku kada se ime Frenč Montane ponovo provlači kroz medije zbog stare afere iz 2014. godine, kada je bio u vezi sa Kloi Kardašijan. Tada su kružile glasine da je započeo romansu sa Kloi dok je još bio u vezi sa reperkom Trinom.

Kloi i Frenč su tada kratko bili par, a nakon što je Kloi nedavno osudila bivšu drugaricu zbog navodne afere sa Tristanom Tompsonom, bloger Perez Hilton je podsetio javnost na ovu situaciju iz prošlosti.

"Da li je Kloi Kardašijan počela da izlazi sa Frenč Montanom dok je on još bio sa Trinom?", upitao je Hilton. "I zar Kloi i Trina nisu bile prijateljice?"

Reper je na mreži "X" negirao navode da se upleo u ljubavni trougao, ali glasine ne prestaju da se šire.

"Šta će ona sa njim?"

Na mrežama je, naravno, nastao haos povodom ovih vesti. Mnogi korisnici X-a se pitaju zašto je arapska lepotica "pristala da bude sa njim". Većina ističe da je "jasno zašto je on želeo nju, ali ne i obrnuto".

