Poznati holivudski glumac Flojd Levin, najpoznatiji po ulogama u televizijskim i filmskim projektima poput "Murder, She Wrote", "Babylon 5: Thirdspace", "Baywatch", "Cagney and Lacey", kao i u filmovima "Dog Day Afternoon" sa Al Paćinom i "The Hangover", preminuo je u nedelju, u 93. godini života.

Vest o njegovoj smrti objavljena je u četvrtak, kada je njegova snaja Trejsi Robins podelila tužnu informaciju na Instagramu, uz seriju fotografija glumca koji je ostao upamćen po ulozi krojača Ejba u filmu Norbit i još jednog, neimenovanog krojača u filmu Mamurluk.

- Moj voljeni svekar, Flojd Levin, preminuo je mirno juče, 24. avgusta, okružen svojom prelepom porodicom (i verovatno želeći da mu neko donese martini). Najbolji svekar, deda i večiti šaljivdžija, Flojd je voleo Frenka Sinatru, klasične filmove i da zasmejava sve oko sebe. Počeo je kao taksista u Njujorku, a zatim je krenuo za svojim holivudskim snovima u Kaliforniju, gradeći neverovatnu glumačku karijeru. Brajan je bukvalno isti on, i svaki put kad ga pogledam, videću Flojdov osmeh. Nedostajaće mi njegov humor, priče i psovke na kojima je Stela dobro zarađivala! Za mog večnog momka iz Bruklina, Flojda – neka martini bude hladan, a Sinatrine pesme neka nikad ne prestanu! Volim da mislim da u raju postoji kasting i da si ti stigao prvi, sa scenarijem u ruci. Mnogo će mi nedostajati, ali znam da već nasmejava anđele i da je ponovo sa svojom prelepom suprugom Rošel – zagrli je jako od nas. Ne brini, uvek ću brinuti o tvom sinu. Volim te, deda. I da... uvek si sve radio na svoj način do samog kraja, napisala je njegova snaja Trejsi.

Glumačka karijera i doprinos

Flojd Levin se proslavio ulogom krojača Ejba u filmu Norbit sa Edijem Merfijem, kao i drugom krojaču u filmu Mamurluk iz 2009. godine, sa Bredlijem Kuperom. Karijeru je započeo kao taksista, a potom se posvetio glumi. Njegov sin, Brajаn Robins, uspešan je filmski producent koji je radio na projektima kao što su "A Quiet Place" i "Mission: Impossible".

Flojd Levin sa ženom Foto: Printscreen/Instagram/mrstracyrobbins

Pojavljivanja sa sinom

Otac i sin su se obojica pojavili u seriji "Archie Bunker's Place" – ali u različitim epizodama 1981. i 1982. godine. Takođe su glumili zajedno u seriji "Head of the Class" – Flojd kao sudija, a Brajan kao učenik po imenu Erik Mardijan.

Kasnije uloge

Flojd Levin je imao i uloge u "Coach Carter", "Night Shift" sa Majklom Kitonom, kao i u popularnim serijama poput "Kenan & Kel" na Nikelodionu i filmu "Good Burger", gde je igrao prodavca sladoleda.

