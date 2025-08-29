Džordž i Amal Kluni na 82. filmskom festivalu u Veneciji

Džordž Kluni (64) i njegova supruga, ugledna advokatica Amal Kluni (47), pojavili su se zajedno na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji, uoči premijere filma "Jay Kelly". Njihovo pojavljivanje izazvalo je veliko interesovanje prisutnih, kako zbog Džordžovog statusa holivudske ikone, tako i zbog Amal, koja je još jednom pokazala zašto je smatraju modnom ikonom.

Amal oduševila u fuksija haljini sa šlepom

Amal je za ovu priliku odabrala mini haljinu u nijansi fuksije, koja je pratila liniju tela i imala dugi, lepršavi šlep, ostavljajući upečatljiv utisak dok je koračala crvenim tepihom. Stajling je upotpunila zlatnim sandalama sa potpeticom brenda Aquazzura (model "Forever More Sandal 105"), kao i elegantnom zlatnom torbicom.

Njena duga kosa bila je oblikovana u blage talase i lepršala na venecijanskom povetarcu, zajedno sa laganim šlepom, dopunjujući glamurozan izgled.

Džordž Kluni u klasičnom izdanju

Glumac se odlučio za provereno elegantnu kombinaciju – crni smoking, bela košulja na dugmad i crna leptir mašna. Dok su pozirali fotografima, Džordž je ponosno držao Amal za ruku, ne skrivajući nežnost i bliskost.

Izostanak sa konferencije zbog bolesti

Džordž i Amal Kluni na 82. filmskom festivalu u Veneciji Foto: Gian Mattia D'Alberto - LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pre pojavljivanja na tepihu, Kluni je propustio nekoliko zakazanih događaja, uključujući i konferenciju za novinare koja je održana ranije istog dana. Njegovo odsustvo bilo je iznenađenje, pa je moderator objasnio razloge:

- Kao što možda znate, Džordž Kluni neće biti ovde, jer ima tešku infekciju sinusa. Mislimo da bi trebalo da bude na crvenom tepihu večeras, ali mu je jako žao što ne može biti sa nama.“

Režiser filma "Jay Kelly", Noa Baumbah (55), nadovezao se šalom: „Čak se i filmske zvezde razbole.“

Uprkos zdravstvenim poteškoćama, Kluni je uspeo da se pojavi na glamuroznom događaju i podrži film, a njegovo i Amalino prisustvo još jednom je pokazalo koliko su voljeni na svetskoj javnoj sceni – i kao par i kao pojedinci.

