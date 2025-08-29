Slušaj vest

Sud u Njujorku odbacio je građansku tužbu protiv američkog repera i producenta Šona "Didija" Kombsa (55), koju je protiv njega podneo muškarac poznat samo kao Džon Dou.

Tužilac je tvrdio da ga je 2015. godine, dok je bio 23-godišnji muzičar u usponu, Didi navodno drogirao i seksualno zlostavljao u jednom noćnom klubu u Los Anđelesu. U tužbi se takođe navodilo da mu je Kombs pretio uništenjem karijere ukoliko o tom događaju progovori javno.

U galeriji pogledajte fotografije sa početka Didijevog suđenja:

1/5 Vidi galeriju Počelo suđenje Paf Dediju Foto: Kena Betancur / AFP / Profimedia, Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia

Međutim, sudija je slučaj odbacio zbog zastare. Iako je zakon iz 2019. godine produžio rok zastare za ovakve slučajeve na 20 godina, ta izmena ne važi retroaktivno. Zbog toga je morao biti poštovan prethodni rok od pet godina, pa su optužbe — uključujući i one protiv Kombsovih kompanija Bad Boy Entertainment i Combs Enterprises — odbačene.

Uprkos ovoj sudskoj odluci, Didijevi pravni problemi nisu završeni. Muzičar se i dalje suočava sa nizom drugih građanskih parnica, dok krivični postupak protiv njega još uvek traje.

Bonus video: Kanje Vest i Bjanka Ćensori upali na svadbu u Italiji