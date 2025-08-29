Slušaj vest

Kim Kardašijan ponovo je pomerila modne granice pojavivši se u nesvakidašnjoj kombinaciji koja izgleda kao da je stigla pravo iz naučno-fantastičnog filma.

Modna ekstravagancija u Veneciji

Rijaliti zvezda, koja ima 44 godine, prošetala je ulicama Venecije u kreaciji modne kuće Maison Margiela iz Pariza. Na prvi pogled činilo se da nosi elegantnu haljinu, ali u stvarnosti reč je bila o složenom trikou sa naglašenim ramenima, visokim okovratnikom i dugim otvorenim rukavima.

Donji deo outfita činile su široke pantalone koje su bile potpuni novitet u njenom stilu. Iako izgled deluje glamurozno, mnogi su primetili da baš i nije praktičan – naročito kada je reč o odlasku u toalet. Ipak, Kim je sve iznela sa samopouzdanjem, podsećajući na seksi androida iz dalekih galaksija.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala:

Kim Kardašijan u futurističkom sivom outfitu Maison Margiela u Veneciji

Dodela nagrade u čast modne legende

Kardašijanova je ovim izgledom stigla na prestižni događaj – Diane von Furstenberg Award, održan u Teatru Goldoni na Venecijanskom Lidu, u okviru 82. Venecijanskog filmskog festivala.

Dajana fon Furstenberg, čuvena belgijska kreatorka i humanitarka, proslavila se sedamdesetih godina kreiranjem legendarne „wrap“ haljine, koja je postala simbol ženske slobode i nezaobilazni komad u ormarima poznatih žena poput Mišel Obame, Kejt Midlton i Madone.

Detalji izgleda

Kim je kombinaciju upotpunila teškom šminkom i upečatljivim karminom, dok su nokti bili u nijansi bledo roze. Na rukama su se sijali dijamantski prstenovi, ali drugih komada nakita nije imala. Zanimljivo je da nije ponela ni tašnu ni mobilni telefon.

Fotografi su je uslikali dok je prelazila most, a mnogi su pomislili da se ukrcava na jahtu. Ubrzo je sama podelila fotografije na Instagram storijima, a obožavaoci su komentarisali da je njen izgled „kao iz Star Treka“ i „potpuno bizaran“.

