Slušaj vest

Kim Kardašijan ponovo je pomerila modne granice pojavivši se u nesvakidašnjoj kombinaciji koja izgleda kao da je stigla pravo iz naučno-fantastičnog filma.

Modna ekstravagancija u Veneciji

Rijaliti zvezda, koja ima 44 godine, prošetala je ulicama Venecije u kreaciji modne kuće Maison Margiela iz Pariza. Na prvi pogled činilo se da nosi elegantnu haljinu, ali u stvarnosti reč je bila o složenom trikou sa naglašenim ramenima, visokim okovratnikom i dugim otvorenim rukavima.

Donji deo outfita činile su široke pantalone koje su bile potpuni novitet u njenom stilu. Iako izgled deluje glamurozno, mnogi su primetili da baš i nije praktičan – naročito kada je reč o odlasku u toalet. Ipak, Kim je sve iznela sa samopouzdanjem, podsećajući na seksi androida iz dalekih galaksija.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala:

Kim Kardašijan u futurističkom sivom outfitu Maison Margiela u Veneciji Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia, COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dodela nagrade u čast modne legende

Kardašijanova je ovim izgledom stigla na prestižni događaj – Diane von Furstenberg Award, održan u Teatru Goldoni na Venecijanskom Lidu, u okviru 82. Venecijanskog filmskog festivala.

Dajana fon Furstenberg, čuvena belgijska kreatorka i humanitarka, proslavila se sedamdesetih godina kreiranjem legendarne „wrap“ haljine, koja je postala simbol ženske slobode i nezaobilazni komad u ormarima poznatih žena poput Mišel Obame, Kejt Midlton i Madone.

Detalji izgleda

Kim je kombinaciju upotpunila teškom šminkom i upečatljivim karminom, dok su nokti bili u nijansi bledo roze. Na rukama su se sijali dijamantski prstenovi, ali drugih komada nakita nije imala. Zanimljivo je da nije ponela ni tašnu ni mobilni telefon.

Fotografi su je uslikali dok je prelazila most, a mnogi su pomislili da se ukrcava na jahtu. Ubrzo je sama podelila fotografije na Instagram storijima, a obožavaoci su komentarisali da je njen izgled „kao iz Star Treka“ i „potpuno bizaran“.

Ne propustitePop kulturaKim Kardašijan od ćerke (12) napravila starletu: Korset, vrtoglave potpetice i kobalt plava kosa, svi su zgroženi, kritike samo pljušte (FOTO)
Nort Vest
Pop kulturaBrak je trajao 72 dana, a ona je htela da pobegne sa venčanja: Odnos Kim Kardašijan i Krisa Hamfrisa završio se neslavno, a evo gde je on danas!
kim-kardasijan.jpg
Pop kultura"Mislila sam da mi se telo raspada" Kim Kardašijan o hroničnom bolu s kojim se borila, evo šta joj je pomoglo da se izleči
kim kardašijan profimedia-0998648482.jpg
Pop kulturaDa li je Kim Kardašijan ponovo obmanula javnost? Stručnjaci progovorili o viralnom stezniku za lice i otkrili istinu
Da li Skims traka za lice ima smisla ili je marketinški trik
ŽenaŠETALE GOLE KAO OD MAJKE ROĐENE: Bjanka Ćensori i Kim Kardašijan bez blama, pogledajte njihova NAJSKANDALOZNIJA IZDANJA! (Foto)
Kim Kardašijan, Bjanka Ćensori golim izdanjima šokirale svet

 Bonus video: Viralni brushalter sa bradavicama Kim Kardašijan

kim kardašijan Izvor: Instagram/kimkardashian