Slušaj vest

Slavna glumica Ingrid Bergman za života je igrala u preko 50 kultnih filmova poput "Casablanca", "Murder on the Orient Express", "Anastasia", "Gaslight" i mnogim drugim.

Ipak, njen život neretko je bio i zanimljiviji od uloga koje je igrala. Zvezda zlatnog Holivuda rođena je 29. avgusta 1915. u Štokholmu, a ime je dobila po švedskoj princezi.

Međutim, prva tragedija usledila je samo dve godine kasnije kada joj umire majka, a kada je imala 13, ostala je i bez oca. Preuzima je majčina sesta Hulda sa kojom je ostala do punoletstva, i koja ju je i podržala da postane glumica.

Njen život se menja audicijom za štokholmsko Kraljevsko dramsko pozorište, kada joj je jednoglasno odobrena stipendija, a samo par meseci kasnije dobila je i prvu ulogu.

Pogledajte u galeriji fotografije Ingrid Bergman:

1/6 Vidi galeriju Ingrid Bergman Foto: Profimedia, IFA Film / United Archives / Profimedia, Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Talenat Ingrid Bergman i njena senzualna nordijska lepota ubrzo su upali u oči i švedskim filmadžijama, koji su je angažovali u desetak uspešnih filmova, zahvaljujući kojima je do 1938. stekla solidno glumačko iskustvo.

Prvi brak

U isti mah, Bergmanova se 1937. prvi put zaljubila, a potom i udala za zubara Petera Arona Lindstrema i 1938. rodila ćerku Fridel Piju Lindstrem. U to vreme, moćni holivudski producent Dejvid O. Selznik video je jedan od njenih filmova, i opčinjen njenom lepotom, pozvao ju je u Ameriku.

Uspesi na velikom platnu samo su se ređali, a u početku je deo života provodila u Holivudu, deo sa mužem i ćerkom. Stekla je imidž "savršene supruge", no istina je bila drugačija.

Česta razdvojenost uticala je na njen odnos sa mužem, a kako su im emocije nestajale, Ingrid je ljubav tražila u aferama sa kolegama na setovima.

Bergman imala afere na setovima

Javna tajna u Holivudu je bila da je Bergman bila bliska sa Kerijem Grantom sa kojim je snimila nekoliko filmova.

Nešto manje diskretna bila je u Parizu, gde je imala aferu sa slavnim fotografom Robertom Kapom, ali se i nakon nje, kao i uvek do tada, na kraju vraćala mužu.

Upoznaje Roselinija

No sve se promenilo kad je upoznala italijanskog reditelja Roberta Roselinija. Gledala je nekoliko njegovih filmova koji su je toliko impresionirali da mu je napisala pismo. Roselini joj se javio, a potom joj je i ponudio ulogu.

Međutim, na setu su planule emocije, iako je Roselini tada bio u braku sa Marčelom De Markis.

Ingrid Bergman i Roberto Roselini Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Uprkos svemu, Ingrid je 1950. zatražila razvod braka kako bi mogla da se uda za Roselinija, što je odmah pokrenulo talas natpisa o njenoj "raskalašnosti", koji je kulminirao kad se saznalo da je u drugom stanju. Ona je u početku to demantovala, ali kako trudnoću nije mogla dugo da krije, hajka na "nemoralnu Ingrid", kako su je nazivali u američkim novinama, poprimila je monstruozne razmere.

Njen suprug je ostao u šoku zbog razvoda, a dvanaestogodišnja Pija dugo nije mogla da oprosti majci što je ostavila njenog oca.

Udaja za ljubavnika

Bergman 2. februara 1950. dobija sina Robertina, a iste godine se i diskretno udala za Roselinija.

Brak, naravno, u katoličkoj Italiji nije priznat, a Amerika je svoju dojučerašnju mezimicu dočekala na nož: štampa je mesecima, iz dana u dan, objavljivala tekstove o njenoj "grešnoj vezi" i "problematičnom moralu" nazivajući je "promiskuitetnom osobom", a u nekim saveznim državama čak je bilo zabranjeno prikazivanje njenih filmova.

Zabranjena u SAD

Ni tu nije bio kraj, u američkom Kongresu iznesena je inicijativa da je prognaju iz SAD zbog nemorala. Novine su u manje od dve godine objavile oko 38.000 članaka o Ingrid Bergman i njenoj "sramotnoj vezi".

Foto: Georges BENDRIHEM / AFP / Profimedia

Očekivano za to vreme, Roselini je prošao neokrznut, neuprljanog imena. Zbog medijskog pritiska, preselili su se u Rim, a tu su dobili i bliznakinje Izabelu i Ingrid Isotu, a problemi su tek sledili.

Roselini je mnogo trošio, a većinu dugova vraćala je upravo njegova supruga. Na sve to, bio je bolesno ljubomoran, a zaslepljen strahom da će ga ostaviti, pokušao je da joj brani da snima filmove sa drugim rediteljima. Zbog svega je pretio da će se ubiti, oduzeti joj decu i slično.

Ipak, Bergman nije odustajala, te je često odlazila u SAD da snima, jer se slegla prašina oko njenog "nemoralnog života".

Sačekala je trudna Roselinijeva ljubavnica

Nažalost, najgore je tek sledilo. Bergman je iz novina saznala da je Roselini po povratku iz Indije gde je trebalo da snimi dokumentarac doveo duplo mlađu ljubavnicu Sonali Das Guptu.

Kada se Ingrid vratila u svoju kuću, ljubavnica ju je čekala na vratima sa saopštenjem da čeka dete sa Roselinijem.

Ingrid sa svoje troje dece koje je dobila u braku sa Robertom Roselinijem Foto: Profimedia

Skrhana muževim neverstvom i opterećena osećajem krivice što je zbog njega zapostavila svoju prvu kćerkicu, Piju, glumica je tri meseca nakon toga okončala razvod od Roselinija i odlukom suda dobila sve troje dece.

Roselini joj uzeo decu

Roberto nije ni trepnuo, ali kad se Ingrid godinu kasnije, 21. decembra 1958, udala za Larsa Šmita, pripadnika bogate švedske brodovlasničke porodice, koji je u Londonu bio uspešan pozorišni producent, temperamentna italijanska krv je proključala i Roselini se upustio u žalbeni postupak kojim je tražio da sud dodeli decu njemu, a ne "nepouzdanoj majci".

Ingrid Bergman nije želela da se svađa s njim na sudu pa je pristala na sve njegove zahteve, pod uslovom da joj sud odobri da viđa decu kad god to poželi.

Nakon što se bura oko njene preljube stišala, Ingrid Bergman je sve više snimala u Holivudu,a od nekih novina je dobila čak i javno izvinjenje. Štaviše, 1970. je stekla američko državljanstvo, ali se nije odrekla švedskog.

Ingrid Bergman Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Bolest

Bila je najtraženija u Holivudu, te često nije mogla ni da prihvati uloge koje su joj nudili, a onda je usledila borba za život kada je u dojci napipala kvržicu. Odstranili su joj obe dojke, a 1974. je, odmah nakon prve operacije, snimila film "Murder on the Orient Express" koji joj je doneo trećeg Oskara.

Uznapredovala bolest nije joj ostavila mnogo vremena pa je Ingrid Bergman snimila još samo jedan, televizijski, film, "Žena zvana Golda" (1982), a malo nakon intimne proslave 67. rođendana u krugu najbližih prijatelja u londonskom stanu, gulmica je otišla na počinak i preminula u snu.

VIDEO: Glumica Gvinet Paltrou na kiši