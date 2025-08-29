Slušaj vest

Srpski glumac i voditelj Predrag Peđa Damnjanović (44), nedavno je stavio tačku na svoj 17 godina dug brak, a nakon razveda potpuno se posvetio fizičkoj formi i izgledu pa neretko deli kadrove iz teretane.

Naime, glumac je sada objavio snimak bez majice na kom diže tegove, a koliko je u top formi pokazuje njegovo izvajano telo.

- Prolazili smo kroz razne neke razgovore. Došli smo do zaključka, da dok smo u dobrim odnosima je dobra ideja da to tada uradimo. U pravom trenutku smo presekli. U sjajnim smo odnosima, ali problem su bile sitnice, na primer neoprani sudovi. Mi smo se razišli, ali nismo zvanično razvedeni. Sitnice na dnevnom nivou su postajale ogromne. Komunikacija je bila loša i tako se gomilalo. Čak su deca i srećna što smo se razveli, a viđamo se skoro svakog dana. Rado zajedno pijemo kafu svakog dana, baš je sve ispalo nesvakidašnje - izjavio je Damnjanović za Alo.

Prestravljen od dijagnoze lekara

- Preživeo sam horor, snimao sam pluća. Doktorka me prozove i kaže: "Ja vidim promenu na snimcima, ne znam da li je ovo od ne preležane upale pluća ili je možda metastaza", ja sam prebrojao sve zvezde - izjavio je Peđa za Blic, pa nastavio:

- Odmah smo uradili skener, setio sam se da imam jednu fleku za koju znaju moji prošli lekari i ja pošaljem njima snimak i oni mi potvrde. Pao mi je kamen sa srca, jer ja tu fleku imam 20 godina. Doktorka me zove kasnije i kaže: ''Peđa, zovite me na večeru, sve je u redu, malo sam vas prepala'', a ja ne znam gde se nalazim - rekao je Peđa vidno srećan zbog lepih vesti.

