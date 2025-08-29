Baron Tramp na fakultetu ne sme da deli broj teefona

Baron Tramp, sin predsednika SAD Donalda Trampa i prve dame Melanije, sve više pažnje posvećuje svojoj budućoj karijeri, dok mu ljubavni život trenutno nije prioritet.

Letnji planovi: biznis pre svega

Tokom leta, koje je proveo van predavanja na Njujorškom univerzitetu (NYU) – Stern School of Business, gde u septembru započinje drugu godinu studija, Baron je vreme posvetio poslovnim sastancima, razvijanju tehnoloških projekata i sklapanju dogovora za pokretanje sopstvene firme.

„Baron je aktivno radio na sopstvenim finansijskim interesima i provodio vreme sa poslovnim saradnicima“, navodi izvor blizak porodici. Ipak, dodaje da je mladi Tramp i dalje značajan deo vremena posvećivao porodici, iako se u javnosti nije pojavljivao sa roditeljima ili polubraćom i polusestrom od januara 2025. godine, kada je njegov otac ponovo položio predsedničku zakletvu.

Glasine o ljubavi i prioriteti mladog Trampa

Još u maju pojavile su se glasine da Baron ima devojku, kada je jedan anonimni student NYU izjavio da se često viđa sa „simpatičnom devojkom“. Međutim, ta informacija nikada nije potvrđena. Poslednji put kada je neko iz porodice govorio o njegovom ljubavnom životu bio je Donald Tramp, tokom gostovanja u jednom podkastu, rekavši da njegov sin tada „još uvek nije imao devojku“.

Skoro godinu dana kasnije, izvori tvrde da to i dalje nije prioritet za Barona: „On trenutno ima školu, porodicu koja mu pruža podršku i karijeru kojom se ozbiljno bavi.“

Prvi pokušaji u biznisu

Baronovi poslovni planovi prvi put su otkriveni u januaru 2024, kada su mediji preneli da želi da osnuje kompaniju u oblasti nekretnina, po uzoru na svog oca.

U julu iste godine registrovao je firmu Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc. u Vajomingu, zajedno sa dva partnera. Međutim, kompanija je ugašena već u novembru, nekoliko dana nakon što je Donald Tramp ponovo izabran za predsednika.

Prema rečima jednog od partnera, gašenje je usledilo kako bi se izbegla medijska pažnja tokom tranzicije u Belu kuću, ali plan je da firma ponovo zaživi na proleće.

„Želi da prati očevim stopama“

Izvori bliski porodici tvrde da Baron pokazuje ozbiljnu ambiciju i izražen preduzetnički duh: „Zainteresovan je za nekretnine, razvoj projekata i poslovanje koje donosi profit. Ima sopstvene ideje i dobro razume šta njegova generacija želi. Pametan je, snalažljiv i nije nimalo stidljiv kada je reč o pokretanju sopstvene karijere.“

U januaru 2025. pojavile su se i tvrdnje da će se svaka njegova firma, bez obzira na ime ili delatnost, uvek doživljavati kao biznis koji „prodaje pristup“ porodici Tramp i Beloj kući.

