Deniz Ričards (54) podnela je Višem sudu u Los Anđelesu fotografije kojima želi da dokumentuje činjenicu da joj je uskoro bivši suprug Aaron Fajpers (52) uništio dom.

Ričards je 19. avgusta zatražila od sudije da naloži Fajpersu i njegovoj porodici da napuste kuću u Kalabasasu koju su ranije delili. U podnesku do kog je došao magazin People, priložene su fotografije koje navodno prikazuju stanje kuće kada ju je posetila 3. avgusta da bi uzela neke svoje stvari. Precizirala je da je ušla jer je znala da Fajpers tada neće biti tu, jer bi inače prekršio privremenu zabranu prilaska koju je imala protiv njega.

U prijavi je navela:

„Aaron i njegovi roditelji i brat ozbiljno su oštetili nekretninu i ostavili kuću u haosu. Bila sam šokirana stanjem, jer tamo nisam živela više od dve godine.“

Deniz je prijavila bivšeg supruga da joj je uništio kuću Foto: LA Superior Court / Planet / Profimedia

Na jednoj od fotografija vidi se da je u spavaćoj sobi uklonjen deo poda, a svuda su razbacane kutije, odeća i papiri.

– Morali smo da iščupamo tepih jer se nije moglo disati u sobi, bilo je užasno. Naterao sam brata da ga iščupa jer je bio natopljen psećim urinom i izmetom – rekao je Aaron Fajpers za People. – Bila je to biološka opasnost. Nadali smo se da ćemo sve zameniti.

Slične scene su i na fotografijama iz dnevne sobe i hodnika – iščupan pod, papiri i stvari svuda.

– Bilo je deset puta gore nego što se vidi na slikama – dodao je. – Inače, sve te stvari su njene. Kutije s njenom odećom. Moja majka ih je pokupila s poda i pokušala da ih složi u garderober. Deniz je sve ostavila.

Ričards takođe tvrdi da Fajpers nije plaćao zakup i da je 23. avgusta trebalo da počne postupak iseljenja. Iako su oboje potpisani na ugovoru, kaže da se ona odselila pre dve godine kako bi njegova porodica mogla da živi u kući. Ostavila je „mnogo ličnih stvari i predmeta pokojne majke“, misleći da će se kasnije vratiti kad se njegova porodica vrati u Kanadu. To se nije desilo.

Izvor blizak Fajpersu rekao je za Page Six da je njen podnesak pokušaj da „skrene pažnju sa svoje prevare“, što je, tvrdi, bio glavni razlog za razvod, i nazvao to „običnom manipulacijom“.

Taj izvor tvrdi i da su se ona i Aaron još 16. jula dogovorili da razmene lične stvari, ali da ekipa za selidbe nije mogla da dođe.

– Zadržala je sve, a on ima samo jednu košulju u poslednjih 50 dana – rekao je izvor.

– Nemam odeću. Nemam novac, pokušavam da prodam neke vrednije stvari. Ne mogu da radim. Nemam ništa. Morao sam da pozajmim košulju i kravatu od prijatelja da bih uopšte mogao da se pojavim na sudu preko Zooma – izjavio je Fajpers.

Deniz Ričards i Aron Fajpers Foto: Leon Bennett / Getty images / Profimedia

Fajpers, s kojim se venčala 2018. godine, podneo je zahtev za razvod 7. jula, navodeći kao razlog „nepomirljive razlike“. Optužio je Deniz za neverstvo, tvrdeći da je imala aferu sa Rudyjem Reyesom – bivšim marincem, borilačkim instruktorom i učesnikom u rijalitiju Special Forces: World’s Toughest Test, u kojem je i sama Deniz učestvovala.

Od tada njihov javni sukob puni tabloide. Ubrzo nakon što je on podneo zahtev za razvod, Deniz ga je optužila za fizičko zlostavljanje. Sud joj je odobrio privremenu zabranu prilaska.

– Aaron me često nasilno davio, snažno mi stiskao glavu, ruke, šamarao me po licu, udarao glavom o nosač za peškire, pretio da će me ubiti, klečao mi je na leđima dok ga nisam molila da prestane, hakovao mi je laptop i telefon, preuzeo sve moje poruke. Govorio mi je da će mi slomiti vilicu, pa bi onda plakao i molio da ostanem, obećavajući da će potražiti pomoć – izjavila je Denise.

Fajpers je sve to demantovao i optužio nju da je zavisna od lekova protiv bolova.

– Želim da se osvrnem na nedavne glasine i spekulacije. Nikada nisam fizički ni emocionalno zlostavljao Deniz, niti bilo koga drugog. Te optužbe su potpuno lažne i veoma bolne. Imali smo mnogo izazova kao par, ali svaka tvrdnja o nasilju je neistinita – rekao je za People.

Deniz je u podnescima zatražila da joj vrati sve fotografije, snimke i mobilne telefone, kao i da mu se zabrani korišćenje, kopiranje ili deljenje bilo kakvog sadržaja sa njenih uređaja.

Dva dana nakon što je objavljeno da je Aaron podneo zahtev za razvod, televizijska mreža Bravo otkazala je drugu sezonu rijalitija Deniz Ričards & Her Wild Things, koji je pratio život Deniz, Aarona i njenih ćerki Lole (20), Sammi (21) i Eloise – koju je Fajpers zvanično usvojio. Lolu i Sammi Ričards je dobila sa bivšim mužem Čarlijem Šinom.

Dok se bori sa suprugom na sudu, Deniz je na društvenim mrežama objavila da se konačno oseća „zdravo i samopouzdano u svom telu“ nakon operacije zamene implantata. Naime, stari implanti su joj pukli tokom snimanja rijalitija Special Forces: World’s Toughest Test.

U tom izuzetno zahtevnom rijalitiju poznati učesnici prolaze fizičke i mentalne izazove slične obuci za specijalne vojne jedinice. Od 30 učesnika u dve sezone, samo ih je pet izdržalo do kraja. Nema izbacivanja – takmičari sami odlučuju da odustanu iz medicinskih ili drugih razloga, ili bivaju diskvalifikovani. Denise je odustala posle tri epizode.

U videu koji je objavila pre i posle operacije, predstavila je svog hirurga, dr Roberta Koena, i objasnila da joj ga je preporučila prijateljica i koleginica iz Real Housewives of Beverly Hills, Camille Grammer. U toj seriji Denise se pojavila u 44 epizode.

– Nakon više od godinu dana borbe sa problemima vezanim za implantate, konačno se osećam zdravo i samopouzdano u svom telu – napisala je Deniz i dodala da se raduje kupovini novih kupaćih kostima.

(Kurir.rs/Jutarnji list.hr)

